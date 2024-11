Onyx Boox Note Air 4 C - wszechstronny, kolorowy notatnik E Ink

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na rynek został wprowadzony najnowszy model Onyx Boox Note Air 4 C. To wszechstronny notatnik o e-papierowym ekranie, który charakteryzuje się zaawansowanymi podzespołami, systemem operacyjnym Android 13 oraz wysokiej jakości ekranem. Onyx Boox Note Air 4 C jest odpowiedzią na rosnące wymagania Klientów w związku z ochroną wzroku oraz możliwością wygodnego notowania na czytniku E Ink. Note Air 4 C posiada udoskonalony kolorowy ekran E Ink Kaleido 3 o wielkości 10,3-cala, który zapewnia doskonałą czytelność w czerni, bieli, jak i w kolorze. Nowy Onyx Boox charakteryzuje się o 20% jaśniejszym wyświetlaczem oraz cieplejszymi tonami światła. Co więcej, Note Air 4 C posiada najwyższą dostępną rozdzielczość - 2480 x 1860 (300 PPI) w odcieniach szarości oraz 1240 x 930 (150 PPI) w kolorze.







Nowy poziom wydajności z zaawansowanym procesorem

Onyx Boox Note Air 4 C został wyposażony w szybki, ośmiordzeniowy procesor Qualcomm 2.4 Ghz, technologię BSR oraz większą pamięć RAM. To gwarancja dobrej responsywności i nieznanej dotąd prędkości działania. Co więcej, system operacyjny Android 13 umożliwia pobieranie dowolnych aplikacji ze sklepu Google Play.



Profesjonalny e-notatnik z wielofunkcyjnyminarzędziami

Onyx Boox Note Air 4 C to także zaawansowany notatnik cyfrowy, który pozwala na precyzyjne tworzenie notatek, rysowanie, a także edytowanie dokumentów. Wbudowane aplikacje umożliwiają szybki zapis plików, poprawiają organizację i synchronizację wszystkich notatek, by zwiększać produktywność.



Onyx Boox Note Air 4 C to notatnik stworzony z myślą o użytkownikach, którzy każdego dnia chcą osiągać więcej. Dopracowany w każdym detalu czytnik wyróżnia się na tle konkurencji szybkością działania, udoskonalonym ekranem oraz wszechstronnością. Note Air 4 C ma potencjał, by zostać bestsellerem w swojej kategorii.



Sugerowana cena producenta: Onyx Boox Note Air 4 C - 2429 PLN. Notatnik dostępny jest w sklepach: Media Expert, czytio.pl, Empik.

























źródło: Info Prasowe / czytio.pl