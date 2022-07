Opaska sportowa realme Band 2, już dostępna w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme wprowadziło do sprzedaży w Polsce opaskę sportową Band 2. Została ona wyposażona w 1.4-calowy wyświetlacz i wydajną baterię, która zapewni działanie urządzenia do 12 dni. Co więcej, realme Band 2 posiada pomiar tlenu we krwi oraz system monitorowania tętna. Jest także świetnym wyborem dla osób aktywnych fizycznie ze względu na śledzenie wyników w 90 trybach sportowych oraz wodoodporność do 5ATM. realme Band 2 posiada w jeden z największych, w swoim przedziale cenowym, wyświetlaczy. Ten 1.4-calowy ekran o rozdzielczości 167 x 320 obsługuje szczytową jasność 500 nitów, zapewniając użytkownikom wyraźny obraz, nawet w intensywnym świetle zewnętrznym. Dzięki wbudowanemu czujnikowi podczerwieni opaska sportowa realme obsługuje 24-godzinny pomiar tętna, a także monitoruje poziom nasycenia krwi tlenem.







Użytkownicy realme Band 2 mogą wybierać spośród 50 wyjątkowych tarcz oraz dostosowywać elementy na ekranie głównym. Opaska posiada uniwersalne paski na nadgarstek o średnicy 18 mm, które można łatwo wymienić - zgodnie z własnymi preferencjami.



Sport to zdrowie

realme Band 2 obsługuje 90 trybów sportowych, takich jak bieganie, jazda na rowerze, trening wzmacniający czy jazda konna. Ponadto rejestruje dzienny i tygodniowy czas ćwiczeń oraz całkowitą liczbę spalonych kalorii.

Nowa opaska oferuje również wzmocnioną ochronę przed wnikaniem wody z IP68 do 5ATM. Dzięki temu użytkownicy bez obaw mogą nosić ją podczas pływania lub intensywnego pocenia się.



Zarządzanie AIoT z realme Link

Dzięki aplikacji realme Link, realme Band 2 umożliwia sterowanie urządzeniami ekosystemu realme AIoT, takimi jak słuchawki, głośniki, żarówki, inteligentna waga i inteligentna kamera. Może również obsługiwać smartfony do odtwarzania muzyki i robienia zdjęć. Realme Band 2 oferuje użytkownikom bezproblemowe połączenie z urządzeniami IoT, pokazując zaangażowanie firmy realme w popularyzację ekosystemu AIoT.



Cena i dostępność

Opaska sportowa realme Band 2 jest dostępna za 199 PLN w sieci sklepów Media Expert, a także w sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl.













Źródło: Info Prasowe / realme