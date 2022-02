Opera - korzystanie z adresów opartych wyłącznie na emotikonach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Opera, twórca popularnej, wieloplatformowej przeglądarki internetowej jako pierwsza umożliwia korzystanie z adresów internetowych opartych wyłącznie na emotikonach, wynosząc kreatywność w sieci na nowy poziom. Po raz pierwszy w historii użytkownicy będą mogli poruszać się po sieci, wpisując w pasku adresu URL ciąg emotikonów zamiast liter i słów. Emojifikacja Opery jest możliwa dzięki partnerstwu z Yat, firmą, która pozwala na rejestrowanie i kupno adresów składających się ze spersonalizowanych ciągów emotikonów. Integracja ułatwia każdemu w Internecie wyszukanie i przekierowanie na strony Yat, które tak właściwie są unikalnymi domenami tworzonymi najzwyczajniej ze spersonalizowanego ciągu emoji.







Użytkownicy mogą spersonalizować swoją stronę Yat lub przekierować ją do dowolnego innego miejsca w Internecie. Artyści ze świata muzyki byli jednymi z pierwszych, którzy zainwestowali i wykorzystali swoje Yaty. Przykładami mogą być Lil Wayne (👽🎵),którego adres przekierowuje na adres wytwórni czy Steve Aoki (y.at/🎂🎵) i jego strona internetowa. G-Eazy(y.at/🦇🌹), Kesha (y.at/🌈🚀👽),Young Money, 3LAU (y.at/🎵🎵 ) oraz Disclosure (y.at/😎🎵😎) także używają adresów opartych na emotikonach.



Ponieważ ponad 90 proc1. z ponad 4,6 miliarda użytkowników Internetu na całym świecie używa emoji, integracja Yat w Operze umożliwia nowy i niespotykanie łatwy sposób podkreślania swojej obecności online. Przeglądarka na nowo definiuje zarówno funkcjonalność, jak i ekspresję. Zamiast znaków alfanumerycznych w adresie URL, każdy otrzyma możliwość zwrócenia na siebie uwagi w nowy sposób. Witryna może mieć postać 🔥🐉 zamiast www.janekkowalski247.pl.



Adresy stron internetowych w Operze oparte na emotikonach nie będą musiały mieć końcówki „.y.at”. Zamiast wpisywać „y.at/👽🎵”, można po prostu wstawić 👽🎵 w swojej przeglądarce mobilnej i stacjonarnej, aby dostać się do wytwórni muzycznej Lil Wayne’a. Ponadto emotikony osadzone na stronach internetowych automatycznie łączą się z daną stroną Yat. Tak więc za każdym razem, gdy zestaw unikalnych emoji będzie prezentowany w dowolnym miejscu w Internecie (także w tym komunikacie prasowym), każdy zostanie automatycznie połączony z przypisaną mu stroną Yat.



Przyjęcie emotikonów jako formy ekspresji to kolejny krok w drodze do celu Opery, jakim jest osiągniecie pozycji lidera innowacji w sieci. Przeglądarki firmy są wyposażone w zestaw unikalnych funkcji, w tym bezpłatną wbudowaną usługę VPN, blokady reklam z ochroną przed śledzeniem, a także bezpośredni dostęp do zestawu komunikatorów takich jak m.in. WhatsApp czy Telegram. Opera to także wbudowany odtwarzacz muzyki i łatwe połączenie z serwisami takimi jak Apple Music, Spotify, TIDAL, YouTube Music czy Gaana. Oper integruje w sobie także Twittera i Instagrama. Wszystko to sprawia, iż przeglądarka jest idealną dla każdego, kto chce być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w sieci najnowszych trendów online — teraz także Yats.



Aby uczcić rozpoczęcie współpracy Opera i Yat ogłaszają nietypową inicjatywę. Uczestnicy mogą rywalizować o siedem zamówionych NFT Fvck Crystals od legendarnego artysty Fvckrendera, wycenionych obecnie na 2.89 Ethereum lub 8907 USD. Dodatkowe szczegóły konkursu są przedstawione poniżej:

• Każdego dnia postać Yativere, ujawnia wskazówkę, która wysyła graczy na różne strony internetowe w poszukiwaniu emotikonów, które rozwiążą zagadkę.

• Pierwsza osoba, która poprawnie rozwiąże zagadkę, zostanie nagrodzona NFT Fvckcrystal.

• Gracze mogą brać wielokrotnie udział w konkursie

















Źródło: Info Prasowe / Opera