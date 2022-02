Startuje jubileuszowa edycja Intel Extreme Masters

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas Intel Extreme Masters 2022 zobaczymy 24 najlepsze zespoły świata. Osiem dostało bezpośrednie zaproszenia do głównej fazy zawodów, a 16 powalczy w fazie Play-in. IEM Katowice 2022 rozpocznie się 15 lutego, a finał turnieju CS:GO zaplanowano na 27 lutego. Oprócz niesamowitych emocji IEM to także doskonała okazja by sprawdzić czy nasz sprzęt jest na odpowiednim poziomie i podoła wymaganiom najpopularniejszych gier. W specjalnym pasażu IEM 22 znajdziemy najbardziej wydajne komputery, podzespoły i akcesoria, które przydadzą się każdemu fanowi e-sportu.







Jedną z firm wspierających Intel Extreme Masters 2022, jest Komputronik. Kupując sprzęt gamingowy z oferty Komputronik możemy skorzystać z wygodnych płatności. Zakupy możemy rozłożyć na raty RRSO 0% lub raty z odroczonym terminem pierwszej płatności.









Źródło: Info Prasowe / Komputronik