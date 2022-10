Opera GX HOT TAB HERO - rusza polski teleturniej gamingowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Rusza nowy gamingowy show: Opera GX HOT TAB HERO. Znana z telewizji formuła tradycyjnego teleturnieju trafia do świata wirtualnego. Przez okno przeglądarki Opera GX – jedynej na świecie specjalnie stworzonej dla graczy – będziemy mogli zobaczyć pojedynek bohaterów polskiej sceny gamingowej, mierzących się z pytaniami związanymi z grami komputerowymi i e-sportem. Dwie drużyny złożone ze znanych i popularnych youtuberów i streamerów: Xayoo Industries oraz Young Family Label staną do pojedynku, by rozstrzygnąć, kto tak naprawdę rządzi na Twitchu. Zespoły będą rywalizować w dwóch rundach złożonych z pytań dotyczących świata i kultury gier komputerowych. Quizy tekstowe i video pozwolą zweryfikować wiedzę uczestników, ale staną się także pretekstem do tego, by zapytać Young Multiego o jego relację z Paluchem, Vysotzkiego o to, z kim chciałby walczyć w Fame MMA oraz Xayoo o jego lalkę.







Program poprowadzi ikona polskiej telewizji – Zygmunt Chajzer, któremu w meandrach trudnych gamingowych zagadnień będzie towarzyszył Paweł „Delord” Szabla - uwielbiany przez społeczność gracz i coach gry League Of Legends.



– Jako przeglądarka, która kocha gaming, Opera GX ma wizję przekładania swojej filozofii i funkcjonalności przeglądarki na namacalne doświadczenie w świecie rzeczywistym! Hot Tab Hero to jedyny w swoim rodzaju i pierwszy teleturniej dla gamerów. – mówi Maciej Kocemba, Product Director Opery GX. – Postanowiliśmy zgromadzić całą różnorodność polskiego świata gamingu w jednym pomieszczeniu oraz zobaczyć co z tego wyjdzie. Widzowie mogą spodziewać zaskakującej i niespotykanej mieszanki.

















Źródło: Info Prasowe / Opera