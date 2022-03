Opera GX integruje się z Logitech G LIGHTSYNC RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Opera GX działa teraz z popularną technologią oświetlenia Logitech G, LIGHTSYNC RGB, w pełnym spektrum, z ponad 16,8 milionami kolorów. Gracze, którzy używają Opery GX oraz akcesoriów Logitech G z technologią LIGHTSYNC RGB, mogą uwolnić eksplozję kolorów, korzystając z efektówy świetlnych oraz animacji, które dynamicznie reagują na każde otwarcie kary, odebranie wiadomości czy ściągnięcie pliku. Opera GX, wprowadzona na rynek w 2019 roku podczas targów E3 w Los Angeles, jest pierwszą na świecie przeglądarką stworzoną z myślą o graczach i z myślą o tym co lubią - przeglądarka posiada design inspirowany gamingiem, ścieżkę dźwiękową, efekty dźwiękowe oraz funkcjonalnościami przydatne dla graczy takie jak limitery CPU, RAM czy wykorzystania sieci. , Teraz przenosi interaktywne efekty świetlne znane z gamingu do przeglądania.







Integrację Logitech G LIGHTSYNC RGB można włączyć, otwierając “Easy Setup”, a następnie przechodząc do ustawień GX Lights w Operze GX. Gracze mogą wybrać jeden z gotowych efektów świetlnych lub animacji, albo stworzyć własną, niestandardową sekwencję. Efekty i animacje można włączyć jednym kliknięciem. Użytkownicy mogą korzystać z pokazu świetlnego podczas uruchomiania przeglądarki, otwierając nową kartę, aktywując limitery zużycia pamięć RAM, procesora czy wykorzystania przepustowości sieci lub po zakończeniu pobierania pliku.



Opera GX wyświetli też GIFy na klawiaturach Logitech G wraz z każdym powiadomieniem z Discorda, Twitcha, Telegrama, Facebook Messengera, Twittera, WhatsAppa lub Instagrama.





















Źródło: Info Prasowe / Opera