Opera GX otwiera pierwszy na świecie cmentarz w …..Metawersie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Opera GX, jedyna na świecie przeglądarka dla graczy, uruchamia pierwszy cmentarz w metawersie. Platforma internetowa została zaprojektowana z myślą o graczach, którzy chcą przypomnieć znajomym, że zniknęli ze świata gamingu. Obowiązki małżeńskie, remont mieszkania lub praca. Każdy, kto kiedykolwiek był częścią społeczności graczy, zna uczucie, gdy życiowe obowiązki wyłączają go z grania. Właśnie dlatego Opera GX uruchomiła …”Gamer Graveyard”, usługę online, w której gracze mogą tworzyć cyfrowe nagrobki, aby pośmiać się z innych graczy, którzy chwilowo zniknęli lub z godnością upamiętnić ich awatary.







– Jeśli umierasz w metawersie, na szczęście nie umierasz w rzeczywistości. Natomiast ludzie, z którymi grałeś mogą za Tobą tęsknić. Cmentarz online to subtelne narzędzie, dzięki któremu gamerzy mogą powiedzieć znajomym, którzy zaginęli na Discordzie lub w grze, że za nimi tęsknią – tłumaczy Maciej Kocemba, szef Opery GX.



Cmentarzysko gamerów jest zbudowane w 8-bitowym stylu 2D. Obejmuje kreatora nagrobków, za pomocą którego gracze mogą wybrać kamienną szatę graficzną, zawrzeć na nagrobku pseudonim swojego przyjaciela, epitafium i wskazać datę, kiedy był ostatnio widziany w Internecie. Nagrobek jest następnie umieszczany na cmentarzu i można go udostępniać na platformach społecznościowych — lub bezpośrednio wysyłać do znajomych.



Początkowo na realizację meta-przedsięwzięcia zakładano zaangażowanie tysięcy programistów, jednak zadanie okazało się znacznie łatwiejsze do realizacji niż oczekiwano. Skończyło się na pracy tylko jednego dewelopera. Zaletą cyfrowego cmentarza jest to, że jest nieskończenie skalowalny i nigdy nie zabraknie na nim miejsca.



Żeby stworzyć wirtualny nagrobek dla przyjaciela, odwiedź Cmentarzysko Gamerów na https://gamergraveyard.gg/ i naciśnij dowolny klawisz. W następnym kroku można stworzyć wirtualny nagrobek w metawersie, wybrać dla niego skórkę i napisać krótkie wspomnienie. Naciskając klawisz “F” oddasz cześć zaginionemu. Wirtualnym nagrobkiem można się od razu podzielić w mediach społecznościowych lub wysłać bezpośrednio do znajomych. Cmentarzysko można przeszukiwać wpisując nick zaginionego.

























Źródło: Info Prasowe / Opera