Opera GX wprowadza profile GX i Video Pickup

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Opera GX wprowadza dwie nowe funkcje: profile GX i Video Pickup. Profile w GX to nowa forma personalizacji przeglądarki. Tworząc kilka „kopii” Opery GX możemy oddzielić pracę od nauki, czy streaming od grania. Do każdego profilu dopasujemy funkcję oraz ustawienia wydajności. Natomiast dzięki Video Pickup możliwe będzie dokończenie oglądania Twitcha oraz każdego wideo w dowolnym momencie i co najważniejsze – na dowolnym urządzeniu. Streamerzy mogą stworzyć dedykowany profil z najlepszą dla transmisji konfiguracją. Oglądający będą mogli wyciszyć rozpraszające notyfikacje z Discorda. Nawet jeśli chcemy po prostu zniknąć ze świata online na kilka godzin lub grindować w swoim MMO profile GX będą właściwym dla nas rozwiązaniem.







Nowe zmiany to wyższy poziom personalizacji przeglądarki. Użytkownicy mogą wybierać pomiędzy następującymi opcjami:

• „Streaming” idealny profil dla streamerów. Domyślnie wycisza wszystkie karty, zapobiega także zostaniu zbanowanym za korzystanie z muzyki chronionej prawami autorskimi.

• „Potato” to goła wersja Opery GX sprzyjająca skupieniu

• „Rogue” gdy wiele osób korzysta z tego samego komputera – po zamknięciu usuwa wszystkie dane przeglądania.

• „Domyślny” to zwykłe doświadczenie Opery GX – standardowe ustawienia przeglądarki.

• „Niestandardowy” w pełni konfigurowalny profil.



Dostęp do profili GX i ich dostosowywania to łatwa opcja w konfiguracji każdej desktopowej Opery GX. Nowy profil pojawia się jako ikona GX w innym kolorze na pasku zadań komputera, sprawiając wrażenie korzystania kilku przeglądarek.. Przełączanie pomiędzy profilami jest proste i także dostępne z poziomu paska zadań.



Zupełnie nową funkcjonalnością jest też Video Pickup, która pozwala każdemu, wysłać wideo z Twitcha lub innej platformy wideo bezpośrednio na Operę GX na swoim telefonie i odtworzyć go dokładnie w tym miejscu, gdzie został przerwany. Wystarczy użyć opcji „Kontynuuj oglądanie na urządzeniu mobilnym”, która polega jedynie na zeskanowaniu zeskanowaniu kodu QR telefonem lub tabletem. Video Pickup może być również używany do rozszerzenia ekranu PC na urządzenie mobilne.



Operę GX można pobrać bezpośrednio ze strony producenta. Opera GX jest dostępna na Windows, Mac, iOS i Android. Profile GX są na ten moment dostępne w wersji na Windowsa.



















Źródło: Info Prasowe / Opera