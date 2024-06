Opera One R2 - nowa wersja przeglądarki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Opera, norweska firma tworząca przeglądarkę internetową, prezentuje Opera One R2, najnowszą wersję swojego flagowego produktu dla systemów Windows, MacOS i Linux. W nowym wydaniu Opera po raz kolejny ulepsza swoją bazującą na sztucznej inteligencji przeglądarkę, tym razem stawiając na poprawę odtwarzania multimediów, zarządzania kartami i innowacyjny design. Operę One R2 mogą już testować entuzjaści w wersji deweloperskiej, a powszechnie ma być dostępna jeszcze w tym roku. Zaprezentowana po raz pierwszy w 2023 roku, Opera One zrewolucjonizowała przeglądanie internetu, umieszczając Arię, , natywną sztucznej inteligencję przeglądarki Opera w centrum. Wraz z Opera One do flagowego produktu Opery wprowadzono także nowy, modularny design i przeprojektowaną architekturę przeglądarki, z wielowątkowym kompozytorem. Opera One R2 oferuje dalszą aktualizację projektu.







Nacisk położony na multimedia i nowy wygląd

Użytkownicy Internetu konsumują obecnie więcej treści multimedialnych niż kiedykolwiek: rozkwit przeżywa streaming muzyki, a w Internecie dominują treści wideo, które odpowiadają za ponad dwie trzecie globalnego ruchu. Dostrzegając ten trend, Opera, wraz z Operą One R2, stawia przy przeglądaniu na multimedia i poprawia doświadczenie użytkowników.



W tej wersji Opera One R2 ulepsza funkcję odtwarzacza multimedialnego, a nawet uwalnia ją z paska bocznego, w którym obecnie się znajduje. Zaktualizowany odtwarzacz pozwala użytkownikom wstrzymać lub pominąć utwór, najeżdżając na niego na pasku bocznym, bez konieczności przełączania kart lub aplikacji. Podobnie jak w przypadku wideo, elementy sterujące odtwarzacza będą wkrótce uwolnione z paska bocznego, aby poruszać się po przeglądarce. Poza tym przeprojektowano wyskakujące okienko modułu wideo, dzięki czemu lepiej pasuje ono do nowego wyglądu Opery One R2, z zachowaniem swoich funkcji. Umożliwia ono użytkownikom odłączenie wideo z platformy i umieszczenie go lub zmianę jego rozmiaru w dowolnym miejscu i w dowolny sposób.



Niezależnie od tego, czy chodzi zmianę utworu by pasował do nastroju, wciśnięcie pauzy/odtwarzania, czy po prostu odtwarzanie wideo równolegle, funkcje te zapewniają łatwy dostęp do treści multimedialnych. Dzięki wprowadzeniu nowych motywów Opera One R2 odświeżyła także wygląd przeglądarki. Oznacza to bardziej konfigurowalny interfejs, który lepiej dopasuje się do osobowości użytkownika. Motywy te będą również zawierać efekty dźwiękowe dla niektórych interakcji z interfejsem użytkownika.



Podzielony ekran dla kart

Opera jako pierwsza wynalazła karty, więc wie, jak są istotne. Dlatego rok temu wprowadziła Tab Islands, kluczową funkcję Opery One, która daje użytkownikom potężne narzędzie do intuicyjnego grupowania kart. Opera One R2 wprowadza też podzielony ekran (Split screen): funkcję, która pozwala użytkownikom pracować na dwóch kartach jednocześnie, umieszczając je obok siebie – w tym samym oknie przeglądarki. Przekłada się to na zwiększenie produktywności użytkowników podczas korzystania z Opery, nowy wymiar zakładek i poprawę ogólnego wrażenia przy korzystaniu z przeglądarki.



Oprócz podzielonego ekranu, Opera wprowadza również dwie inne funkcje związane z kartami: Tab Emoji - ta nowa funkcja pozwalają użytkownikom na dekorowanie kart emotikonami, co sprawia, że są łatwo rozpoznawalne i zabawne. Do wyboru jest ponad tysiąc emotikonów, a użytkownicy sami decydują, jakie nadadzą im znaczenie. Dzięki tej aktualizacji karty zaczną również pozostawiać „ślady", które subtelnie dadzą im znać, które karty ostatnio odwiedzili: im jaśniejsze podkreślenie, tym starsza karta i odwrotnie. Pozwala to użytkownikom od razu dostrzec najnowsze karty. Funkcja ta pojawi się automatycznie dla użytkowników, którzy mają ponad trzydzieści otwartych kart i nie będzie przeszkadzać przeglądarkowym minimalistom.



Ulepszone możliwości sztucznej inteligencji

W 2023 roku Opera położyła podwaliny pod nowoczesne przeglądanie Internetu, przeprojektowując swoją flagową przeglądarkę pod kątem sztucznej inteligencji i stając się pierwszą przeglądarką opartą na sztucznej inteligencji, która dotarła do masowego odbiorcy. Sztuczna inteligencja przeglądarki Opera, Aria, może pomóc użytkownikom w różnych zadaniach, takich jak podsumowywanie treści, pisanie raportów, znajdowanie aktualnych informacji, tłumaczenie dokumentów, a nawet planowanie podróży. Zbierając najistotniejsze wyniki eksperymentalnego programu AI Feature Drops, w Operze One R2 możliwości Arii są ulepszone, aby dać użytkownikom jeszcze więcej narzędzi do przeglądania sieci.

Opera wprowadza do Opery One R2 funkcje takie jak generowanie obrazów i odczytywanie głosowe. Umożliwiają one użytkownikom generowanie obrazów bezpośrednio z wiersza poleceń przeglądarki lub czatu na pasku bocznym z Arią poprzez wskazanie ich w poleceniu, a także odczytywanie odpowiedzi na głos przez Arię, co poprawia jej dostępność. Aria otrzymuje również funkcje rozumienia obrazów, dzięki którym użytkownicy mogą przesyłać obrazy do czatu na pasku bocznym, aby Aria mogła je przeanalizować. Może ona na przykład rozpoznać konkretny model samochodu lub buta, opowiedzieć o słynnym zabytku, a nawet rozwiązać zadanie matematyczne. I w końcu aktualizacja wprowadza również tryb kontekstu strony, który pozwala użytkownikom na dogłębne analizowanie stron z wiersza poleceń poprzez podsumowywanie, wyodrębnianie informacji, a nawet tłumaczenie treści ze strony internetowej, na której się znajdują.



Funkcje Opery One R2 będą stopniowo wdrażane w deweloperskiej wersji przeglądarki Opera One w ciągu najbliższych tygodni. Pobierz Opera One R2 TUTAJ.

















źródło: Info Prasowe - OPERA