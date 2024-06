SONY - Showroom VisionCube w Warszawie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Unikalność showroomu VisionCube polega na tym, że można w nim znaleźć odpowiedzi na każde pytanie z zakresu wideokonferencji, wyświetlania obrazu i łączności, zachowując poufność i bezpieczeństwo spotkań. Do dyspozycji odwiedzających są gotowe instalacje do wykorzystania zarówno w salach konferencyjnych, jak i biurach zarządu. Wśród na stałe prezentowanych urządzeń jest m.in. jedyny w Polsce, 110-calowy wyświetlacz Sony Crystal LED. W obszarze bezpiecznej łączności dostępny jest system wideokonferencyjny Pexip oraz systemy Wireless SD-WAN bazujące na rozwiązaniach satelitarnych Starlink i urządzeniach sieciowych Peplink z prezentacją ich zastosowania np. na bazie samochodu interwencyjnego do przesyłania obrazu z drona.







Unikalna jest też prezentacja cyfrowych spotkań w odseparowanej sieci. Wrażenie robi propozycja do sali zarządu złożona z ekranu Crystal LED, bocznych monitorów wyświetlających np. agendę spotkania i przestrzennego nagłośnienia. Showroom VisionCube mieści się na warszawskiej Woli, przy ulicy Kasprzaka 4, w kompleksie LIXA C. Jest dostępny 5 dni w tygodniu, a odwiedzić go można umawiając się wcześniej telefonicznie (+48) 123 906 400, lub e-mailowo info@visioncube.pl.



Dla VisionCube priorytetem jest bezpieczeństwo. Firma specjalizuje się w rozwiązaniach wideokonferencyjnych integrujących różne platformy komunikacyjne. Skupia grono ekspertów w dziedzinie systemów IT/AV oraz łączności stacjonarnej i mobilnej Wireless SD-WAN. Wykorzystuje media transmisyjne takie jak WAN, LTE/5G i Starlink i dzięki ich dywersyfikacji zapewnia niezawodność transmisji danych. Ciekawym rozwiązaniem wykorzystywanym w Showroomie jest metoda dystrybucji sygnału wideo. Transmisja jest oparta o protokół sieciowej komunikacji NDI. Przy każdym nadajniku i odbiorniku znajduje się konwerter, dzięki czemu można wyświetlić kontent z dowolnego miejsca w showroomie na wszystkich albo wybranym monitorze lub wyświetlaczu LED.



Showroom VisionCube to jedyne miejsce w Polsce, gdzie prezentowany jest - 110-calowy Crystal LED z serii BH z piksel pitch 1.2mm o stałej jasności 1700 cd/m² z HDR i matowej powierzchni. Na znakomitą jakość obrazu wpływa tu zastosowanie niezwykle małych diod LED oraz wykorzystanie procesora X1TM dla Crystal LED z wbudowaną 22-bitową technologią Super Bit Mapping, Reality Creation oraz MotionflowTM. Dzięki precyzyjnemu sterowaniu diodami wyświetlacz Sony Crystal LED BH idealnie sprawdza się zarówno w połączeniach wideokonferencyjnych, pracy z prezentacjami jak i wyświetlaniu realistycznie wyglądających treści wideo z niesamowitym efektem HDR.



Instalacje przygotowano w oparciu o zoptymalizowane pod kątem środowisk biznesowych monitory profesjonalne Sony z serii BZ50L, BZ40L, BZ35L i BZ30L. Mogą one pracować w trybie 24/7, oferują prosty wybór ustawień wstępnych w celu łatwiejszej konfiguracji i dostosowania do własnych potrzeb. Za elastycznością instalacji przemawiają opcje montażu w pionie i w nachyleniu, a także możliwość tworzenia instalacji wieloekranowych.



W serii BRAVIA BZ40L zastosowano technologię Deep Black Non-Glare (DBNG), która zapewnia znakomitą jakość obrazu przy jednoczesnym ograniczeniu odbić światła nawet w najtrudniejszych warunkach oświetleniowych. Luminancja w tej serii jest na poziomie 700 nitów przy wysokim „haze” o wartości 47%. Jasność 550 nitów oferują monitory z serii BZ35L, zaś 440 nitów urządzenia BZ30L.



Do showroomu trafiły również kamery PTZ Sony – w tym SRG-A40 z technologią automatycznego kadrowania wspomaganą sztuczna inteligencją. Liniowe, aktywne głośniki Sony SLS- A1 wspierają uniwersalność instalacji i zapewniają imponujący dźwięk w środowisku korporacyjnym i precyzyjnie kontrolowaną wiązkę.











źródło: Info Prasowe - SONY