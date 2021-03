Opera Touch na iOS świętuje swoje trzecie urodziny

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dzisiaj Opera ogłasza przełomową aktualizację swojej wielokrotnie nagradzanej przeglądarki Opera Touch na iOS, która z tej okazji zmienia nazwę na “Opera”. Najnowszy update to kolejny kamień milowy dla norweskiego producenta przeglądarek w kwestii ujednolicenia swoich produktów na wszystkich platformach. Zmiana nazwy z Opera Touch na Opera jest częścią obchodów trzeciej rocznicy premiery przeglądarki. Opera Touch jako pierwsza wprowadziła minimalistyczny wygląd oraz innowacyjny interfejs użytkownika. Wyjątkowa estetyka i funkcjonalność przeglądarki Opera Touch zostały w poprzednich latach wyróżnione nagrodą Red Dot Design Award 2018 oraz iF Design Award w 2019 roku.







Nowa Opera na iOS to także nowoczesny interfejs użytkownika, zachowujący minimalistyczny wygląd i bogate funkcje – tak doceniane przez użytkowników Apple. Już sama ikona aplikacji została zmieniona, kolor czerwony zastąpił charakterystyczny dla Opery Touch fiolet. Natomiast nowy interfejs nadaje przeglądarce bardziej wyrafinowany wygląd niż wcześniej. Ukośne wzory tła – pierwotnie wprowadzone do Opery Touch – zostały zastąpione płaskimi powierzchniami, pozbawionymi cieni, bąbelków oraz pozostałych elementów. Ponadto dodano nowe ikony na dolnym pasku i na przycisku szybkiego działania na dole ekranu.



Użytkownicy zwrócą przede wszystkim uwagę na dobór nowych kolorów. Pojawiły się motywy z intensywnymi i efektownymi akcentami kolorystycznymi. Zniknął kolor fioletowy, który był dominującą barwą poprzedniej wersji. Motywy trybu jasnego, ciemnego i prywatnego także uległy zmianie. Ten zabieg ma wpływ na każdą stronę www, jej tło, tekst lub najdrobniejszy element, tworząc zupełnie nowe wrażenie i niespotykaną w przeglądarkach kompozycję. Przycisk szybkiego działania jest teraz również dużo mniej przezroczysty przez co rozjaśnia nakładkę strony, eksponując jej treść oraz poprawiając czytelność i widoczność.



Funkcja Flow na pasku bocznym, pozwala za pomocą kodu QR połączyć bezpiecznie przeglądarkę na komputerze z urządzeniem mobilnym, dzięki czemu bezproblemowe staje się udostępnianie linków, notatek, obrazów, plików i innych informacji, bez konieczności jakiegokolwiek logowania.



Opera ma również wbudowany portfel kryptowalutowy, który umożliwia dokonywanie transakcji za pomocą kryptowalut. Ponadto Opera posiada możliwość przeglądania Internetu 3.0. oraz obsługuje technologię blockchain. Użytkownicy mogą synchronizować swój portfel między urządzeniami, aby sprawdzić saldo i transakcje na swoich smartfonach lub komputerach osobistych.



We wrześniu 2020 roku Apple ogłosił wprowadzenie systemu operacyjnego iOS 14. Od tego czasu użytkownicy sami mogą decydować o wyborze swojej domyślnej przeglądarki. Od tego momentu Opera Touch zyskała nową rzeszę użytkowników, została też bardzo pozytywnie przyjęta w Europie i Ameryce Północnej.



Przeglądarka mobilna Opera zyskała na popularności także w Polsce - w porównaniu do lutego ubiegłego roku odnotowano ponad 60-procentowy wzrost liczby użytkowników. Opera planuje w ciągu najbliższych miesięcy konsekwentnie powiększać rzeszę swoich użytkowników, które obecnie już liczy ponad 380 milionów na całym świecie, co ciekawe 200 milionów z nich także wybiera produkty Opera na smartfonach.



Nowa wersja Opera na iOS będzie dostępna do pobrania w App Store od godziny 15:00 dla nowych użytkowników. Obecni użytkownicy będą stopniowo wdrażani do najnowszej wersji aplikacji.





























Źródło: Info Prasowe / Opera