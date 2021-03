mPTech techbite Arc 13.3 SLIM

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do oferty laptopów polskiego producenta mPTech, dołączył nowy model - techbite Arc 13.3 SLIM. To elegancki, lekki i konwertowalny komputer osobisty. Posiada dotykowy, obracany o 360 stopni ekran o rozdzielczości FullHD, metalową obudowę i podświetlane klawisze. Nowe urządzenie to odpowiedź na zapotrzebowanie klientów na wszechstronne laptopy w przystępnej cenie. Laptop techbite Arc 13.3 SLIM to urządzenie, które może pełnić funkcję zarówno laptopa, jak i tabletu czy panelu demonstracyjnego. Ekran FullHD z obrotową konstrukcją 360° zapewnia wygodę użytkowania i łatwe dostosowanie go do własnych potrzeb - zarówno do pracy, jak i nauki czy rozrywki. Jego nowoczesny, elegancki design odpowie na oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.







Obudowa laptopa techbite Arc 13.3 SLIM jest smukła – ma tylko 15 mm grubości – oraz wykonana z metalu. Dzięki temu komputer jest elegancki i bardziej wytrzymały. Laptop posiada podświetlaną klawiaturę, więc praca na nim jest łatwiejsza nawet w godzinach wieczornych. Ekran o przekątnej 13.3” otoczony jest jedynie smukłą ramką – to kolejny ukłon w stronę nowoczesnego designu. Za wydajną pracę laptopa Arc 13.3 SLIM odpowiada czterordzeniowy procesor Intel Celeron N4100 (14 nm) ze zintegrowanym układem graficznym Intel z serii 600 oraz 4 GB pamięci RAM.



Wewnętrzna pamięć na multimedia to 64 GB. Laptop jest też wyposażony w slot na dysk SSD obsługujący do 512 GB i na kartę microSD do 128 GB, dzięki którym można znacząco rozszerzyć pamięć urządzenia.



Laptop oferuje moduł Wi-Fi dla połączenia się z Internetem oraz baterię o pojemności 5000 mAh, zapewniającą do 5 godzin ciągłej pracy na jednym ładowaniu. Szerokie możliwości w zakresie komunikacji oraz kompatybilności z innymi akcesoriami gwarantują: moduł Bluetooth 4.2 oraz sloty: HDMI, 2xUSB-C i jack 3,5 mm. Urządzenie pracuje pod kontrolą przyjaznego i popularnego systemu WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64Bit.



Laptop Arc 13.3 SLIM jest dostępny w sprzedaży w sklepie online producenta w cenie detalicznej 1599 zł oraz u partnerów. Dodatkowo, teraz w Play jest on objęty promocją. Kupujący laptop techbite Arc 13.3 SLIM u tego operatora może otrzymać w prezencie dysk oraz myszkę. W przyszłości laptop trafi również na rynki zagraniczne.



techBite oferuje laptopy, których cena dla klientów detalicznych waha się od 999 do 1599 PLN. Takie pozycjonowanie spotkało się z pozytywnym odzewem rynku, na którym wzrosło zapotrzebowanie na tego typu produkty. Zdaniem przedstawicieli firmy, trend ten będzie się utrzymywał.



































Źródło: Info Prasowe / mPTech