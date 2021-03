KRUX NAOS w formacie SFF

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Małe obudowy w formacie SFF takie jak KRUX NAOS służą nie tylko jako zwyczajny pojemnik na komponenty. Muszą również odpowiednio wtapiać się w tło i nie być zbyt krzykliwe. Taki właśnie zamysł mieli projektanci tworząc naszą obudowę. Minimalistyczny czarny prostokąt wtopi się idealnie w niemal każde otoczenie. Nie przyciągając niepotrzebnie wzroku i nie odciągając go od innych elementów wystroju wnętrza. Obudowa KRUX NAOS dzięki swoim małym wymiarom jest wręcz stworzona dla osób które kochają wyzwania, w postaci tworzenia jak najmniejszych, a zarazem jak najwydajniejszych konstrukcji.







Jeżeli jednak poszukujesz małej i ładnej obudowy do której chcesz zamontować swój mały serwerek NAS bądź HTPC który wyląduje obok telewizora, również nie zawiedziesz się na naszej konstrukcji. Minimalizm nie kończy się na zewnętrznych rozmiarach obudowy KRUX NAOS. Aby zachować odpowiedni balans, w zależności od wybranej konfiguracji sprzętowej, do wnętrza obudowy można zamontować płytę główną mATX, ITX albo nawet bardziej egzotyczną konstrukcję z rodziny Mini-DTX. Z racji na bardzo dużą liczbę zależności, począwszy od zasilacza, a kończąc na długości karty graficznej, wybór płyty głównej jest kluczowy, jeżeli chcesz stworzyć optymalny zestaw pasujący do Twoich preferencji.



Wybór zasilacza w obudowie KRUX NAOS jest powiązany ściśle z rozmiarem płyty głównej oraz z długością karty graficznej. Konstrukcja obudowy współpracuje z konstrukcjami z rodziny ATX oraz SFX. Zasilacze SFX i SFX-L można zamontować w dwóch położeniach, tak aby maksymalnie wykorzystać miejsce na pozostałe elementy wymarzonego zestawu.



Pomimo niewielkich rozmiarów, do obudowy KRUX NAOS można w zależności od potrzeb włożyć komputer gamingowy z potężną i długą kartą graficzną (do 335 mm) bądź zestaw który posłuży za serwer domowy. Przy wykorzystaniu maksymalnej liczby slotów, do obudowy wejdzie 9 dysków 2,5”. A to oczywiście nie koniec możliwości tej obudowy. One kończą się tam gdzie Twoja wyobraźnia. Aby było jednak łatwiej wybrać Ci podzespoły które będą kompatybilne z obudową oraz ze sobą wzajemnie, przygotowaliśmy kilka konfiguracji wraz z opisem. Znajdziesz je na stronie WWW. A w razie problemów - „kto pyta nie błądzi” więc pisz i pytaj. KRUX czeka!



W obudowie KRUX NAOS karta graficzna może w zależności od użytkownika trzymać pion lub poziom. W przypadku pionowego montażu, czyli wertykalnego, musisz mieć na uwadze, że taki montaż jest możliwy jedynie dla kart graficznych z chłodzeniem na maksymalnie dwa sloty. Wymaga on również dopasowania innych podzespołów oraz zakup „Risera” który Ci odpowiada.



Aby dostać się do wnętrza obudowy, nie potrzebujesz żadnych dodatkowych narzędzi. Front oraz boki montowane są na wcisk. Takie rozwiązanie zdecydowanie pomaga w szybkim i bezproblemowym dostępie do kompletu filtrów przeciwkurzowych zamontowanych w obudowie KRUX NAOS. Ich czyszczenie również nie wymaga dodatkowych narzędzi. Wystarczy wyjąć, wyczyścić, zamontować i „ścisnąć” obudowę do pierwotnego stanu. Szybko i prosto!



Na front KRUX Astral wystawiliśmy same najniezbędniejsze funkcje. Coś do włączenia, coś do przeładowania systemu w razie zacięcia oraz komplet najbardziej potrzebnych złączy. Jeżeli korzystasz jeszcze Jacka, albo przerzuciłeś się już na sprzęt korzystający tylko z USB, znajdziesz tutaj jeden i drugi typ złącz. Coś dobrego dla wszystkich!



W standardowej formie, obudowa KRUX NAOS wyposażona jest w jeden wentylator 80 mm wydmuchujący powietrze na zewnątrz przez tylny panel. Z racji na wiele możliwych konfiguracji sprzętowych, w obudowie można zamontować jeszcze maksymalnie 6 wentylatorów w rozmiarze 120 mm. Mogą one zależnie od woli użytkownika, wciągać, albo wypychać powietrze z obudowy przez perforowane okryte filtrami metalowe panele.



Przewidywana cena KRUX Naos - 319 PLN

































Źródło: Info Prasowe / KRUX