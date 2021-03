TRANSCEND JetFlash 930C z portami USB typu C i A

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

JetFlash 930C to nowy, efektowny pendrive firmy TRANSCEND. Został wyposażony w podwójne złącze USB, więc współpracuje zarówno z urządzeniami z portem USB typu C, jak i typu A. Interfejs USB 3.2 Gen 1 oraz pojemność do 512 GB sprawiają, że nośnik idealnie nadaje się do przechowywania zdjęć, filmów, ważnych dokumentów oraz gier. JetFlash 930C ma przewagę nad klasycznymi pendrivami. Dostępne dwa złącza USB pozwalają mu na pracę ze znacznie większą liczbą urządzeń niż w przypadku tradycyjnych nośników. Z jednej strony pamięć może zostać podłączona do urządzenia z portem USB typu C, a z drugiej – do portu typu A.







Daje więc użytkownikowi niemal nieograniczoną swobodę przenoszenia plików między smartfonami, komputerami, a także konsolami do gier. Dzięki zastosowaniu interfejsu USB 3.2 Gen 1 oraz kości pamięci 3D NAND nośnik oferuje prędkość odczytu do 420 MB/s i prędkość zapisu do 400 MB/s. Będzie dostępny w trzech wersjach pojemnościowych: 128 GB, 256 GB oraz 512 GB, więc pomieści wszystkie potrzebne pliki.



Dodatkową zaletą jest wyjątkowo efektowny wygląd nośnika. Wydajne i praktyczne urządzenie zostało opakowane w aluminiową, metaliczną obudowę w połyskującym, ale delikatnym odcieniu złota.



Ze strony internetowej producenta można bezpłatnie pobrać specjalną aplikację TRANSCEND Elite. Jest ona kompatybilna z systemami: macOS oraz Windows. Oprogramowanie pozwala między innymi na tworzenie kopii zapasowych, przywracanie oraz szyfrowanie danych. Ułatwia utrzymanie porządku i ochronę ważnych plików.



Transcend oferuje użytkownikom również bezpłatne narzędzie do odzyskiwania danych o nazwie RecoveRx. Umożliwia ono dogłębne przeszukiwanie pamięci urządzenia w poszukiwaniu śladów usuniętych plików, w tym zdjęć cyfrowych, dokumentów, muzyki i filmów.



JetFlash 930C będzie dostępny w sklepach w Polsce pod koniec marca. Sugerowane ceny to 265 PLN za 128 GB, 380 PLN za 256 GB oraz 459 PLN za 512 GB. Produkt jest objęty pięcioletnią gwarancją producenta.



























Źródło: Info Prasowe / Transcend