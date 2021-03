POCO F3 oraz nowy POCO X3 Pro - dwa nowe, flagowe telefony

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

POCO zaprezentowało dwa nowe, flagowe smartfony – wydajny POCO F3 oraz nowy POCO X3 Pro. Wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 870 5G Mobile Platform, POCO F3 ma 6.67-calowy wyświetlacz AMOLED E4 DotDisplay o częstotliwości odświeżania do 120 Hz, a także technologię dźwięku Dolby Atmos. Z kolei POCO X3 Pro dzięki zwiększonej prędkości, dużej pojemności pamięci masowej i nowoczesnej pamięci RAM, daje wrażenia z gier na poziomie niespotykanym do tej pory w tej klasie cenowej.







POCO F3 wyposażono w unowocześniony procesor z rdzeniami Qualcomm Kryo 585 o częstotliwości taktowania do 3.2 GHz. Wraz z ultraszybkim procesorem graficznym Qualcomm Adreno 650, POCO F3 bardzo dobrze sprawdza się w grach. W połączeniu z pamięcią RAM LPDDR5 i pamięcią masową UFS 3.1, flagowa konfiguracja gwarantuje szybszy odczyt i zapis danych podczas pracy wielozadaniowej. Zwiększoną wydajność zawdzięczamy procesorowi technologicznemu 7 nm oraz technologii chłodzenia LiquidCool 1.0 Plus, która pozwala urządzeniu zawsze zapewnić stałą wysoką wydajność.



POCO F3 ma modem Snapdragon X55 5G, dzięki czemu będzie działać z większością sieci 5G na świecie. Urządzenie obsługuje również sieć Wi-Fi 6, co stawia je w jednym szeregu ze smartfonami z najwyższej półki.



Wysoka częstotliwość odświeżania 120 Hz w POCO F3 zapewnia niespotykaną płynność podczas grania na dużym 6.67-calowym wyświetlaczu AMOLED. Dodatkowo, częstotliwość próbkowania dotyku wynosząca do 360 Hz oraz precyzyjnie dostrojony algorytm detekcji dotyku umożliwiają niezwykle szybką reakcję telefonu na dotyk palca. Technologia MEMC dodatkowo zwiększa płynność materiałów wideo, zwiększając liczbę klatek na sekundę.

Wyświetlacz z certyfikatem HDR10+, wraz z funkcjami True Display i True Color, zapewnia naprawdę przyjemne dla oka wrażenia wizualne dzięki żywym, bardzo dokładnym kolorom. Co więcej, zmodernizowany wyświetlacz zwiększa maksymalną jasność ekranu do 1300 nitów i pomaga zmniejszyć zużycie energii do 15 % w porównaniu z wyświetlaczami poprzedniej generacji.



Obudowa urządzenia jest wykonana z antypoślizgowego materiału, ma zaledwie 7.8 mm grubości i waży 196 g, dzięki czemu wygodnie i pewnie leży w dłoni. Szkło Corning Gorilla Glass 5 zarówno z przodu, jak i z tyłu zapewnia solidną ochronę telefonu.



POCO F3 ma dwa głośniki. Główny na dole i dodatkowy na górze obudowy. POCO F3 jest pierwszym urządzeniem tej marki wyposażonym w technologię dźwięku Dolby Atmos, która podnosi jakość dźwięku, zapewnia wciągające wrażenia w grach, filmach i muzyce, bez względu na to, czy słuchasz przez słuchawki czy wbudowane głośniki.



POCO F3 ma trzy aparaty wspierane AI oraz wiele sprytnych, innowacyjnych funkcji kamer, które pomogą zwiększyć umiejętności fotograficzne. Główny aparat ma 48 MP z łączeniem w duże piksele (1.6 μm 4-w-1), ultraszerokokątnym obiektywem o kącie 119° oraz telemakro 5 MP, z autofokusem w zakresie 3 cm – 7 cm. Przedni aparat 20 MP obsługuje również tryb nocny selfie.

W przeciwieństwie do większości smartfonów z podwójnym mikrofonem, POCO F3 ma trzy mikrofony i jest wyposażony w funkcję Audio Zoom. Podczas nagrywania wideo, trzeci mikrofon z tyłu pozwala urządzeniu „przybliżyć” dźwięk wraz z obrazem, przechwytując czystszy dźwięk nawet z odległych scen i znacznie poprawiając odbiór dźwięku podczas filmowania.



POCO F3 jest zasilany z baterii o pojemności 4520 mAh. Może ona być błyskawicznie ładowana dzięki technologii Middle Middle Tab (MMT), która kieruje prąd elektryczny do urządzenia bardziej efektywnie. W zestawie znajduje się szybka ładowarka o mocy 33 W, urządzenie można naładować do 100 % w zaledwie 52 minuty.



POCO F3 jest dostępny w trzech kolorach: Arctic White, Night Black i Deep Ocean Blue. Ma dwa warianty pamięci masowej – 6 GB + 128 GB i 8 GB + 256 GB.



POCO F3 będzie dostępny w Polsce w kwietniu. Kupimy go w dwóch wersjach pamięci:

• 6 GB + 128 GB w cenie 1599 PLN

• 8 GB + 256 GB w cenie 1799 PLN





POCO X3 Pro ma imponującą, dla tej półki cenowej wydajność. To wszystko dzięki zastosowaniu procesora Qualcomm Snapdragon 860, jednej z najpotężniejszych platform mobilnych 4G dostępnych obecnie na rynku. Platforma ta wyposażona jest w procesor z rdzeniami Qualcomm Kryo 485 (technologia 7 nm, taktowanie do 2.96 GHz), wraz z GPU Adreno 640 dla lepszego renderowania grafiki. Wszystkie gry, nawet te najbardziej wymagające będą działały płynnie.



Wraz z ulepszonym systemem systemem pamięci UFS 3.1, urządzenie oferuje niezłe prędkości odczytu i zapisu, dzięki czemu nie musisz długo czekać na załadowanie plików, gier i aplikacji. Urządzenie wyposażono również w LiquidCool Technology 1.0 Plus - chłodzenie z powiększonymi miedzianymi ciepłowodami i wieloma warstwami grafitu.



POCO X3 Pro ma 6.67-calowy wyświetlacz FHD+ DotDisplay z częstotliwością odświeżania do 120 Hz i częstotliwością próbkowania dotyku 240 Hz. Zapewnia to superszybkie i pozbawione opóźnień wrażenia z rozrywki mobilnej. Wyświetlacz wykorzystuje technologię DynamicSwitch do optymalizacji częstotliwości odświeżania dla różnych aplikacji. Ekran POCO X3 Pro jest chroniony powłoką Corning Gorilla Glass 6.



Najnowsze urządzenie POCO wyróżnia się wzornictwem. Możemy wybierać spośród trzech oryginalnych kolorów obudowy. Zakrzywiony tył 3D przyciąga wzrok dzięki tęczowemu wykończeniu, które pięknie odbija światło pod różnymi kątami. Dodatkowo, POCO X3 Pro ma łatwo dostępny i dokładny czujnik linii papilarnych umieszczony z boku urządzenia.



POCO X3 Pro ma baterię o bardzo dużej pojemności - 5160 mAh. Zoptymalizowana technologia ładowania baterii MMT oraz szybka ładowarka 33 W sprawiają, że urządzenie jest ładowane w błyskawicznym tempie.



Dwa głośniki - na górze i na dole - emitują wspaniały dźwięk, czy to podczas oglądania wideo w sieci czy podczas grania. W połączeniu z wibracjami generowanymi przez precyzyjnie dostrojony silnik liniowy w osi Z urządzenia, zapewnia to satysfakcjonującą rozgrywkę.



POCO X3 Pro działa jak kieszonkowy operator z zestawem kamer i niezliczonymi funkcjami. Główny aparat 48 MP (1.6 um z łączeniem pikseli 4-w-1 Super Pixels) pozwala na rejestrację wyraźnych i szczegółowych zdjęć. Ultraszerokokątny obiektyw 119° oferuje tryb nocny, dzięki czemu piękne ujęcia krajobrazów lub zdjęcia grupowe można robić nawet przy słabym oświetleniu. Kamera makro i czujnik głębi dopełniają całości.



POCO X3 Pro jest dostępny w trzech kolorach: Phantom Black, Frost Blue, Metal Bronze i w dwóch wariantach pamięci – 6 GB + 128 GB i 8 GB + 256 GB.



Start sprzedaży POCO X3 Pro: 29 marca. Są dostępne dwie wersje:

• 6 GB + 128 GB w cenie 1099 PLN,

• 8 GB + 256 GB w cenie 1299 PLN.

Na start czeka nas 24-godzinna promocja dostępna w serwisie Allegro. Do 300 zł taniej:

• 6 GB + 128 GB w cenie 899 PLN,

• 8 GB + 256 GB za 999 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / POCO