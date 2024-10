Opera wprowadza nowy sposób zarządzania kartami za pomocą AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Opera norweska przeglądarka internetowa, która jako pierwsza wprowadziła karty, przedstawia Tab Commands. Nowa funkcja pozwala zarządzać kartami, czatując z Arią, wbudowaną w przeglądarkę sztuczną inteligencją. Tab Commands pozwala na na zamykanie, grupowanie i przypinanie kart za pomocą komend wydawanych z wiersza poleceń przeglądarki. Funkcja Tab Commands dostępna jest już w wersji deweloperskiej Opery na komputery. Jest to innowacyjne połączenie kluczowych obszarów przeglądarki, takich jak: zakładki, karty oraz sztuczna inteligencja, które zapewnia więcej niż tylko zwykły czat z modułem AI. Dzięki czemu Aria może wykonywać zadania w przeglądarce i stać się jeszcze bardziej efektywnym narzędziem zwiększającym produktywność użytkowników.







Funkcja AI z myślą o prywatności

Tab Commands to także dodatkowa ochrona prywatności. Kiedy użytkownik korzysta z nowej funkcji, żadne informacje oraz dane o jego kartach nie są wysyłane do serwerów – przetwarzane jest tylko samo polecenie. Gdy serwer Arii otrzymuje komendę od użytkownika, generuje zestaw instrukcji, które wskazują przeglądarce, co musi zrobić z kartami i w jaki sposób.



Innowacyjny i nieustanny rozwój przeglądarki

Opera wprowadziła już funkcje, które ulepszają wiersz poleceń Arii z pola czatu, przykładem tego jest tryb Page Context. Został on stworzony w ramach programu AI Feature Drops. Ponadto już w zeszłym roku firma wprowadziła również duże innowacje w funkcjonowaniu kart wprowadzając Tab Islands do Opery One. Nowa funkcja oferuje użytkownikom nowy sposób interakcji z kartami za pośrednictwem zawsze przydatnego wiersza poleceń przeglądarki oraz sztucznej inteligencji.



Funkcja Tab Commands jest dostępna w wersji deweloperskiej przeglądarki Opera One, którą można pobrać tutaj. Aby uzyskać do niej dostęp, użytkownicy muszą otworzyć wiersz poleceń, naciskając Ctrl+/ i wpisując komendę związaną z kartami. Alternatywnie, mając otwartych 5 lub więcej kart, mogą kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę i wybrać opcję AI Tab Management z menu rozwijanego.

















źródło: Info Prasowe - OPERA