Patriot Memory Viper PV57 - dysk SSD PCIe 5.0

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Patriot Memory ogłosił premierę nowego flagowego dysku SSD PCIe Gen5 x4 M.2 2280 Viper Gaming: Viper PV573. Produkt umacnia pozycję marki jako lidera technologii nowej generacji, przekraczając granice prędkości ustanowione przez swojego poprzednika, model PV553. Viper PV573 SSD wykorzystuje zaawansowaną technologię pionowego układania warstw NAND 3D, co znacznie zwiększa gęstość przechowywania danych, jednocześnie obniżając zużycie energii i zapewniając szybsze prędkości odczytu i zapisu. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu poprawiono również trwałość, co czyni ten dysk idealnym wyborem dla wymagających użytkowników. Dysk Viper PV573 dostępny będzie wersji do 4 TB, oferując wysoką pojemność w kompaktowej formie.







Dzięki najnowszemu kontrolerowi PCIe Gen5 x4 oraz 232-warstwowym kościom pamięci TLC NAND, Viper PV573 w pełni wspiera specyfikację NVMe 2.0. Z prędkościami odczytu do 14 000 MB/s i zapisu do 12 000 MB/s oferuje nawet 2.8-krotny wzrost wydajności w porównaniu z dyskami SSD PCIe 4.0 i jest prawie 7 razy szybszy niż dyski PCIe 3.0. Dysk nie tylko jest kompatybilny z platformami PCIe 4.0 oraz PCIe 3.0, ale oferuje również doskonałe wyniki podczas ładowania systemu i buforowania danych, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla intensywnych zadań kreatywnych, jak produkcja animacji 3D, rozwój gier czy zaawansowane wizualizacje, szczególnie w połączeniu z najnowszymi platformami Intel i AMD.



Wyposażony w opatentowaną autorską technologię aktywnego chłodzenia od Patriot, Viper PV573 został zaprojektowany z myślą o komputerach o wysokiej wydajności, stacjach roboczych, centrach danych, serwerach, konsolach do gier oraz aplikacjach do tworzenia i edycji multimediów, zapewniając stabilność i wysoką wydajność nawet podczas długotrwałego użytkowania. System ten, dostosowany do dysków SSD PCIe 5.0, wprowadza chłodne powietrze przez radiator z wysoce przewodzącego aluminium, tworząc konwekcję termiczną i przyspieszając rozpraszanie ciepła, co zwiększa ogólną efektywność chłodzenia o ponad 40%. Ta innowacyjna konstrukcja przepływu ciepła skutecznie rozwiązuje problemy z przegrzewaniem się, które często występują w dyskach SSD najnowszej generacji, zapewniając stabilne temperatury podczas pracy pod dużym obciążeniem.



Viper PV573 wyposażony jest również w zaawansowane mechanizmy ochrony danych i korekcji błędów, co znacznie zwiększa trwałość pamięci NAND, zapewniając jednocześnie integralność danych i stabilną pracę systemu. Nie zabrakło też wydłużającej żywotność dysku technologii wear leveling i korekcji błędów LDPC (Low-Density Parity-Check) 4K. Dodatkowo dysk objęty jest kompleksową pięcioletnią gwarancją producenta, oferując użytkownikom długoterminowe wsparcie i spokój ducha podczas korzystania z wysokowydajnych aplikacji.



Ceny Viper PV573 ujawnione zostaną bliżej premiery dysku, która zaplanowana jest na koniec października.

























źródło: Info Prasowe - Patriot