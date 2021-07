Opera z przeglądarką zoptymalizowaną na Chromebooki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Opera staje się pierwszą na świecie przeglądarką zoptymalizowaną pod kątem Chromebooków. Przeglądarka oferuje wiele unikalnych funkcji niedostępnych wcześniej na platformie Chrome OS, w tym bezpłatną i nieograniczoną sieć VPN, wbudowane komunikatory, blokowanie reklam, blokowanie okien dialogowych plików cookie oraz różne motywy kolorystyczne. Przy 30 milionach sprzedanych Chromebooków w 2020 roku i prognozach, dotyczących sprzedaży kolejnych 40 milionów w 2021 roku, Chrome OS stał się jednym z kluczowych systemów operacyjnych wybieranych ze względu na łatwość w obsłudze oraz wygodę. Sprzedaż tego typu komputerów wzrosła o 276 proc. w I kwartale 2021 r., osiągając rekordowy poziom 12 MLN sztuk.







Mimo rosnącej popularności urządzeniom z systemem Chrome OS brakowało do tej pory w pełni funkcjonalnej alternatywnej przeglądarki, która byłaby zoptymalizowana pod kątem tych urządzeń. Według badań Opery użytkownicy internetu w większości przypadków chcą działać na więcej niż jednej przeglądarce, używając każdej do innych celów, np. Innej do spraw służbowych, a jeszcze innej na potrzeby osobiste. Opera to pierwsza alternatywna przeglądarka zoptymalizowana pod kątem Chromebooka, która daje wybór.



Unikalne funkcje Opery dostępne na Chrome OS

Opera na Chrome OS zawiera zestaw funkcjonalności, w tym wbudowane komunikatory, bezpłatną, nieograniczoną wbudowaną sieć VPN, blokadę reklam i trackerów, ochronę przed irytującymi oknami dialogowymi dotyczącymi plików cookie związanych z RODO, a także wbudowany portfel kryptowalutowy. Przeglądarka Opera sprawia również, że surfowanie po sieci na Chromebookach jest bardziej przyjazne dla oka dzięki zestawowi pięciu motywów kolorystycznych dostępnych zarówno w trybie jasnym, jak i ciemnym. Miłośnicy Netflixa, nocni czytelnicy, jak i pracoholicy ucieszą się, że Opera jest również przyjazna dla oczu. Możliwość dostosowania temperatury barw (poprzez neutralizację niebieskiego światła) pozwala na ograniczenie negatywnego wpływu przeglądania stron internetowych w nocy. Dzięki temu łatwiej jest wejść w stan relaksu i zasnąć.



Funkcjonalności Opery także na Chromebooku

Aby przeglądanie na Chromebooku było jak przyjemniejsze, szybsze i lżejsze, Opera na system Chrome OS została zaprojektowana na bazie wersji androidowej. Dzięki niestandardowym optymalizacjom, komputer działa z wysoką wydajnością z zachowaniem wszystkich unikalnych funkcji. Użytkownicy mogą nadal używać myszy i klawiatury, a także przydatnych skrótów jak: Ctrl + T do otwierania nowej karty.



Operę na Chromebooka można bezproblemowo zsynchronizować z innymi przeglądarkami, zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i na urządzeniach mobilnych z systemem Android czy iOS. Wszystko dzięki przydatnej funkcji Flow, po prostu skanując kod QR. Tworzy to osobisty, kompleksowo zaszyfrowany czat, który pozwala robić notatki, przechowywać obrazy i małe pliki, a także zapisywać łącza do późniejszego wykorzystania na dowolnym urządzeniu.



WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter oraz Facebook Messenger na pasku bocznym

Opera nie byłaby Operą, gdyby nie zapewniała natychmiastowego dostępu do ulubionych komunikatorów. Jako jedyna przeglądarka oferująca taką funkcję na Chromebookach, umożliwia czatowanie ze znajomymi i współpracownikami lub sprawdzanie Instagrama i Twittera bez konieczności przerywania przeglądania lub sięgania po telefon. Wszystkie komunikatory pozostają w przeglądarce - pod jednym kliknieciem.



Przeglądarka pierwszego wyboru dla milionów ludzi

Chromebookowa wersja uzupełnia ekosystem Opery, czyniąc ją obecną na wszystkich głównych systemach operacyjnych: Windows, Mac, Linux, Android, iOS oraz w końcu Chrome OS. Najnowsza aktualizacja – Opera na Chrome OS jest dostępna TUTAJ.

























Źródło: Info Prasowe / Opera