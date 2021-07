AMD Radeon PRO Software for Enterprise 21.Q2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD opublikowała dziś nową wersję Radeon PRO Software for Enteriprise 21.Q2, która wprowadza szereg optymalizacji wydajnościowych oraz funkcji przydatnych użytkownikom firmowym, a także obsługę najnowszej profesjonalnej karty graficznej AMD Radeon PRO W6800. Wśród nowości są funkcje: AMD Radeon PRO Viewport Boost – to funkcja, która zwiększa wydajność w wybranych aplikacji poprzez dynamiczne dostosowywanie rozdzielczości viewport, AMD Remote Workstation – zapewnia użytkownikom możliwość zdalnej pracy z dowolnego miejsca, a teraz obsługuje funkcję HP ZCentral Remote Boost. To rozszerzenie kompatybilności dla Citrix Virtual Apps & Desktops, Microsoft Remote Desktop Services i VMware Horizone.







Kolejnymi udogodnieniami jest: Elastyczna instalacja – umożliwiająca użytkownikom instalację funkcjonalności, jakiej najbardziej potrzebują. Wśród opcji jest pełna instalacja ze wszystkimi funkcjami i kompletnym sterowaniem, częściowa instalacja albo instalacja wyłącznie sterownika bez interfejsu użytkownika. Całość zmian uzupełnia: Crash Defender – będący narzędziem do monitorowania systemu i odzyskiwania, które umożliwia stałe działanie najważniejszych aplikacji.



MD Radeon PRO Software for Enterprise 21.Q2 można pobrać STĄD.







Źródło: Info Prasowe / AMD