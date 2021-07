Dell UltraSharp Webcam 4K

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dell Technologies na nowo definiuje sposób korzystania z kamer internetowych. Firma zaprezentowała Dell UltraSharp Webcam, zewnętrzną kamerę internetową 4K, którą zaprojektowano dla profesjonalistów i wszystkich tych, którzy chcą prowadzić wideokonferencje w wyjątkowej jakości. Dziewięć opatentowanych technologii odpowiada za wysoką jakość obrazu, inteligencję i bezproblemowe użytkowanie. Kamera internetowa Dell UltraSharp Webcam zapewnia najlepszą jakość obrazu w klasie kamer internetowych. Tak, jak lustrzanki cyfrowe, kamera Dell UltraSharp Webcam jest wyposażona w duży przetwornik obrazu 4K Sony STARVIS CMOS i wieloelementowy obiektyw, który rejestruje więcej światła, zapewniając krystalicznie czysty obraz wideo.







Bez względu na warunki oświetleniowe funkcja Digital Overlap HDR gwarantuje wierne oddanie barw i zrównoważoną ekspozycję. Funkcja redukcji szumów wideo 3D/2D automatycznie eliminuje ziarnisty obraz, dzięki czemu nawet przy słabym oświetleniu będziemy wyglądać dobrze.



Funkcja automatycznego kadrowania wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI), aby zapewnić ostrość i wyśrodkowanie w każdym kadrze. Pole widzenia można dostosować do potrzeb w zakresie 65°, 78° i 90°. Kamerę wyposażono również w 5-krotny zoom cyfrowy.



Dell UltraSharp Webcam obsługuje Windows Hello, dzięki czemu możliwie jest szybkie i bezpieczne logowanie za pomocą rozpoznawania twarzy. Posiada także funkcję Dell ExpressSign-in, która współpracuje z komputerami Dell. Czujniki zbliżeniowe w kamerze internetowej wykrywają obecność, gdy zbliżamy się do niej i automatycznie wylogowują nas, gdy się oddalamy, gwarantując dodatkowy poziom bezpieczeństwa.



Dzięki inteligentnym funkcjom i certyfikatom zgodności z czołowymi platformami, takimi jak Microsoft Teams i Zoom, kamera internetowa Dell UltraSharp Webcam to doskonałe narzędzie do bezproblemowej pracy online.

Najprostsze rozwiązanie do montażu kamery internetowej w



Kamera Dell UltraSharp Webcam ma okrągłą obudowę i smukłe mocowanie do monitora, które minimalizuje rozpraszanie uwagi z przodu ekranu, dzięki czemu uwagę skupiamy na prezentacji, a nie na sprzęcie. W połączeniu z eleganckim i wygodnym uchwytem magnetycznym oraz adapterem do statywu, który umożliwia wygodne przełączanie między monitorem a statywem, otrzymujemy najbardziej bezproblemowe w swojej klasie rozwiązanie do montażu kamery internetowej.



Ceny nie podano.

























Źródło: Info Prasowe / DeLL