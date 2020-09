Optimus E-Sport GB450T-CR3 - wyważony desktop do zabawy i nauki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Komputer Optimus E-Sport GB450T-CR3 to propozycja adresowana do osób, które oczekują optymalnego stosunku jakości i wydajności do ceny. Optimus E-Sport GB450T-CR3 to komputer ze średniej półki cenowej. Jest napędzany przez procesor AMD Ryzen 5 3600, który oferuje 6 rdzeni i 12 wątków. Współpracuje z 16 GB pamięci DDR4 RAM, którą można rozszerzyć do 64 GB. Za efekty wizualne odpowiada karta graficzna z układem GeForce GTX 1660 i 6 GB pamięci wideo. Taka kompozycja powinna z powodzeniem poradzić sobie także z nowszymi grami uruchamianymi w rozdzielczości Full HD.







Dość miejsca na rozbudowane tytuły mają zapewnić dwa dyski. Rolę nośnika systemowego pełni SSD w formie karty M.2. Oferuje on 480 GB przestrzeni na dane. Bardziej pojemny jest towarzyszący mu dysk twardy. Jego talerze wirują z prędkością 7200 RPM i pozwalają na zapisanie 1 TB danych. Komponenty osadzono na płycie głównej Gigabyte Aorus B450 Elite, która w przyszłości powinna obsłużyć także mocniejsze procesory z rodziny Ryzen. Energię dostarcza z kolei zasilacz o mocy 500 W.



Komputer Optimus E-Sport GB450T-CR3 posiada dwa wyjścia HDMI, trzy DisplayPort i jedno DVI. Do tego dochodzą cztery porty USB 3.0 typu A oraz kolejne cztery w standardzie 2.0. Jednostka jest wyposażona w gigabitową kartę sieciową LAN oraz komplet złączy audio. Całość pracuje pod kontrolą preinstalowanego systemu Windows 10 Home w wersji 64-bitowej.



Osoby, które chciałyby nabyć komputer Optimus E-Sport GB450T-CR3 powinny przygotować około 4600 PLN. Sprzęt jest już dostępny w polskich sklepach. Producent udziela na niego trzy lata gwarancji.





Dane techniczne:

• model: E-Sport GB450T-CR3

• procesor: AMD Ryzen 5 3600

- 6 rdzeni/12 wątków

- taktowanie 3.6 - 4.2 GHz

- 35 MB L3 cache

• pamięć RAM: 16 GB DDR4 (dual-channel, 2 sloty wolne, maks. 64 GB)

• karta graficzna: z układem nVidia GeForce GTX 1660 i 6 GB VRAM

• dysk systemowy: SSD NVMe M.2 480 GB

• dysk na dane: SATA 6 Gbps, 1 TB, 7200 RPM

• łączność: 1 Gbps Ethernet

• porty:

- 4 x USB 3.0

- 4 x USB 2.0

- 1 x PS/2

- 1 x LAN

- 2 x HDMI

- 3 x DisplayPort

- 1 x DVI

- 6 x audio jack

• zasilacz: 500 W

• wymiary: 440 x 210 x 450 mm

• system operacyjny: Windows 10 Home Edition































Źródło: Info Prasowe / Optimus