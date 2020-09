Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

PNY prezentuje nowe karty graficzne NVIDIA GeForce RTX należące do serii PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 30, które będą dostępne w trzech różnych konfiguracjach: RTX 3090, RTX 3080 i RTX 3070. Wszystkie karty z tej serii oparte są na całkowicie nowej architekturze NVIDIA Ampere, która zapewnia jeszcze większy realizm graficzny podczas gry, Ray Tracing w czasie rzeczywistym oraz ekstremalne możliwości podkręcania. Nowe procesory graficzne z serii NVIDIA GeForce RTX 30, drugiej generacji RTX, wyposażone są w nowe rdzenie RT i Tensor oraz multiprocesory strumieniowe, co przekłada się na wysoką jakość obrazu, zdumiewająco dużą ilość klatek na sekundę oraz akcelerację AI w grach i profesjonalnych aplikacjach.







Dzięki architekturze NVIDIA Ampere, która zapewnia wzrost wydajności do 1,9x na wat w stosunku do poprzedniej generacji, urządzenia z serii RTX 30 bez trudu zapewniają doskonałą grafikę we wszystkich rozdzielczościach, nawet w 8K. Procesory graficzne zastosowane w GeForce RTX 3090, 3080 i 3070 stanowią największy skok generacyjny w historii firmy NVIDIA.



Seria PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 30 jest kompatybilna z oprogramowaniem do podkręcania VelocityX, które pozwala na dostosowanie i monitorowanie najważniejszych parametrów karty graficznej takich jak częstotliwości taktowania rdzenia czy pamięci, temperaturę, prędkość wentylatorów, oświetlenie RGB i inne. Wszystko to aby uzyskać równowagę między wydajnością, a efektywnością.



Karty PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 3090 i PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 3080 trafią do sprzedaży jeszcze we wrześniu, natomiast PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 3070 zawita do sklepów w połowie października.























Źródło: Info Prasowe / PNY