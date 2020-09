Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Genesis Lith 400 RGB to niskoprofilowa klawiatura dla graczy. Producent postawił na mechanizm nożycowy (X-Scissors), który ma zapewnić większą trwałość niż tradycyjne membrany oraz lepszą kulturę pracy, niż przełączniki mechaniczne. Jednocześnie siła nacisku i punkt aktywacji są zbliżone do tych znanych z wielu “mechaników” i wynoszą, odpowiednio, 55 gramów i 1.9 milimetra. Niskie kapsle są podświetlone diodami LED. Gracze mają tu do dyspozycji sześć stref iluminacji RGB wraz z charakterystycznym dla marki efektem PRISMO. Klawiatura Genesis Lith 400 RGB jest dostarczana wraz z oprogramowaniem, które pozwala na zmianę funkcji przycisków i nagrywanie makr. Jest też możliwość zablokowania klawisza Windows czy zamiany przycisków strzałek i WSAD.







Genesis Lith 400 RGB posiada mechanizm anti-ghostingu dla 19 klawiszy, więc nawet gracze walczący w parach raczej nie będą zawiedzeni. Znajdująca się nad przyciskami wnęka może pełnić funkcję uchwytu np. na telefon. Urządzenie ma też wbudowaną podpórkę pod nadgarstki, gniazdo audio i hub USB. W połączeniu z zestawem przycisków multimedialnych konstrukcja powinna być wygodna i funkcjonalna. Całość osadzono na gumowych, antypoślizgowych stopkach.



Klawiatura dla graczy Genesis Lith 400 RGB trafi do sprzedaży 11. września. Zainteresowani jej zakupem powinni przygotować około 199 PLN.





Dane techniczne:

• model: Lith 400 RGB

• typ klawiatury: gamingowa

• przełączniki: nożycowe (X-Scissors)

• siła nacisku niezbędna do aktywacji: 55 g

• punkt aktywacji: 1,9 mm

• liczba klawiszy: 104

• liczba klawiszy multimedialnych: 12

• wymiary: 465 x 195 x 25 mm

• interfejs: przewód USB o długości 1.8 m

• obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Android





























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia