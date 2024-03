Optoma Creative Touch serii 5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Z myślą o nauczycielach Optoma opracowała nową serię monitorów interaktywnych Creative Touch serii 5 o przekątnych 65, 75 i 86 cali. Ekrany obsługujące rozdzielczość 4K wyposażono w dwa subwoofery i aż osiem mikrofonów. Ponadto urządzenia te korzystają z pełni możliwości pakietu Google Workspace, co pomaga w nauczaniu zarówno w trybie stacjonarnym, jak i hybrydowym. Chociaż wyposażono je w wiele zaawansowanych funkcji, monitory interaktywne Creative Touch serii 5 są proste w obsłudze. Aby rozpocząć lekcję wystarczy wyjąć cyfrowe pióro z uchwytu, co automatycznie uruchomi aplikację Whiteboard pozwalającą na prezentowanie interaktywnych treści zarówno w klasie, jak i uczniom uczestniczącym w lekcjach zdalnie.







Pociągnięcia piórem pojawiają się na dużym ekranie 4K od razu, zupełnie tak, jak litery pisane kredą na tradycyjnej tablicy. Użytkownicy mogą przełączać się między cienkimi i grubymi liniami w trakcie pisania, zmieniając siłę nacisku. Możliwe jest także używanie różnych kolorów. Zastosowana przez firmę Optoma technologia rozpoznaje nie tylko napisane słowa, ale też kształty i rysunki, co pozwala na tworzenie dokładnych diagramów i wykresów.



Z monitorem interaktywnym Creative Touch serii 5 można połączyć się przy pomocy dowolnego urządzenia, transmitując treści kablem HDMI lub USB typu C, jak również bezprzewodowo korzystając z funkcji udostępniania ekranu poprzez aplikację DisplayShare. Urządzenie dodatkowo wyposażono w dwa głośniki o mocy 18 W oraz dwa subwoofery, dzięki czemu nie ma potrzeby używania zewnętrznych źródeł dźwięku. Creative Touch serii 5 ma również aż osiem mikrofonów zbierających głos nawet z kilku metrów, dzięki czemu nawet siedzący z dala od monitora uczniowie będą słyszani przez kolegów i koleżanki uczestniczące w lekcji zdalnie.



Do urządzeń Optoma można podłączyć szereg dodatkowych akcesoriów – m.in. kamerę do wideokonferencji, dodatkowy głośnik czy moduły Wi-Fi i Bluetooth. Ponadto system pozwala na integrację z czujnikami mierzącymi temperaturę powietrza, poziom wilgotności i stężenie szkodliwych cząsteczek oraz detektorami PIR do wykrywania ruchu i czytnikiem NFC.



Nauka w trybie hybrydowym

Urządzenia Creative Touch serii 5 firmy Optoma pozwalają uczniom współpracować w czasie rzeczywistym z domu, w klasie lub z dowolnego miejsca z dostępem do internetu. Dzięki certyfikacji Google Enterprise Device Licensing Agreement (EDLA) interaktywne monitory firmy Optoma serii 5 oferują płynną i bezpieczną integrację z ekosystemem Google, w tym Google Workspace, i całym pakietem Microsoft 365.



Użytkownicy mogą łatwo uzyskać dostęp do swoich kont Google, plików i narzędzi do współpracy bezpośrednio w interfejsie monitora. Tym samym bezpośrednio na monitorze interaktywnym można oglądać materiały wideo z serwisu YouTube i edytować teksty w Dokumentach Google oraz korzystać z wszystkich zasobów zapisanych w takich usługach jak Drop Box, OneDrive czy Dysk Google. Nauczyciele mogą też łatwo tworzyć i importować pomoce naukowe z dowolnego miejsca dzięki synchronizowaniu treści z Google Classroom.



Uwolnij potencjał monitora interaktywnego z Mozaik

Za każdy zarejestrowany zakup monitora interaktywnego firmy Optoma placówki edukacyjne otrzymują bezpłatną subskrypcję mozaBook na jeden rok. To platforma edukacyjna z obszernym katalogiem zasobów interaktywnych (w tym dodatkowych narzędzi do aplikacji Whiteboard), quizów, treści 3D i materiałów multimedialnych, takich jak interaktywne animacje 3D czy narzędzia laboratoryjne.

































źródło: Info Prasowe - Optoma