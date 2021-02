Optoma UHD35 - projektor 4K do gier i domowej rozrywki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Optoma zaprezentowała model UHD35 – wyjątkowo szybki projektor 4K UHD do domowej rozrywki i gier, gwarantujący bardzo niskie opóźnienia. To przełomowe urządzenie wykorzystuje najnowocześniejszą technologię TI DLP, aby zapewnić niesamowitą szczegółowość, żywe kolory, obraz o jasności na poziomie 3600 ANSI lumenów i wyjątkowy czas reakcji dla jeszcze lepszych kinowych i gamingowych wrażeń. Dzięki 8.3 mln pikseli na ekranie nowy model może pochwalić się certyfikatem True 4K UHD, przyznawanym przez Consumer Technology Association (CTA). Optoma UHD35 ma o 4 mln pikseli więcej niż słabsze projektory oznaczone jako 4K PRO-UHD, które nie spełniają oficjalnego standardu 4K UHD.







Czas reakcji UHD35 jest nieporównywalnie lepszy od innych projektorów konsumenckich. W trybie Enhanced Gaming zapewnia on ultra-niski input lag na poziomie 4,2 ms co znacząco wpływa na płynność rozgrywki, która dorównuje gamingowym monitorom i telewizorom dedykowanym do gier.



Optoma UHD35 to urządzenie nowej generacji, zapewniające obraz o przekątnej do 300 cali, zgodność z HDR10 i HLG oraz niesamowity kontrast, który gwarantuje oszałamiające wrażenia wizualne podczas oglądania nawet przy włączonym świetle. Dzięki poziomej i pionowej korekcji geometrii obrazu oraz korekcji 4 narożników, ustawienie i instalacja projektora jest proste i elastyczne. Podwójne złącze HDMI 2.0 z obsługą HDCP 2.2 zapewnia łączność z najnowszymi urządzeniami 4K UHD, a złącze 12V umożliwia sterowanie mechanicznym ekranem projekcyjnym. Projektor Optoma UHD35, dzięki żywotności lampy wynoszącej do 15 000 godzin przy użytkowaniu w trybie dynamicznym, zapewnia wieloletnią eksploatację przy minimalnej potrzebie konserwacji.



Projektor Optoma UHD35 jest już dostępny w sprzedaży w Polsce. Urządzenie objęte jest 2-letnią gwarancją producenta oraz roczną (lub 1000 godzin) na źródło światła. Sugerowana cena detaliczna omawianego modelu wynosi 4499 PLN.





Specyfikacja:

Maksymalna rozdzielczość: 4K UHD (3840 x 2160)

Zgodność z HDR10 I HLG

Obsługa gamy kolorystycznej: REC.709, DCI-P3

Jasność: 3600 ANSI lumenów

Kontrast: do 1 000 000:1 w trybie dynamicznym

Natywne proporcje ekranu: 16:9

Złącza: 2x HDMI v2.0, VGA in, audio in, audio out, S/PDIF, USB-A Power

Wbudowany głośnik o mocy 10W

Wielkość obrazu: do ok. 7.62m (~300")

Żywotność źródła światła: do 15 000 godzin w trybie dynamicznym

Wsparcie dla Blu-Ray 3D



Czas reakcji UHD35 w zależności od rozdzielczości i poziomu odświeżania wynosi:

4K UHD @ 60Hz: 16.7ms

1080p @ 60Hz: 16.7ms

1080p @ 120Hz: 8.9ms

1080p @ 240Hz: 4.2ms

























Źródło: Info Prasowe / Optoma