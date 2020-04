Origin PC Ludicrous - komputer inspirowany samochodem Tesla

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

ORIGIN PC wprowadziła do swojej oferty komputer oparty na procesorze AMD Ryzen, którego obudową jest w pełni funkcjonalne autko dla dzieci Tesla (Model S), w którym świecą się reflektory, działa klakson i jest możliwość jazdy do przodu i do tyłu sterowane przez pilota. Konstrukcję tą nazwano LUDICROUS PC i wyposażono w chłodzony cieczą układ AMD Ryzen 9 3900X, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, 32 GB pamięci RAM CORSAIR Dominator Platinum RGB oraz dyski SSD: systemowy 2 TB CORSAIR Force Series MP600 Gen4 PCIe M.2 i magazyn 4 TB Samsung 860 PRO SSD. Jak na Teslę przystało, cena zestawu jest odpowiednia - 13370 USD.



























Źródło: TechPowerUP