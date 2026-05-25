Oukitel - Smartfony z lampą kempingową, termowizją i odpornością

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Oukitel wprowadza do Polski nowe modele swoich smartfonów. Po globalnej premierze przyszedł czas na debiut nad Wisłą. Tym razem do naszego kraju trafiają modele WP61 i WP61 Ultra oraz G6 i G7. Każdy z nich to rasowy pancerniak, ale sprzęty te mają też wiele innych zalet. Nowa seria Oukitel WP61 została zaprojektowana z myślą o użytkownikach pracujących w terenie, służbach technicznych i miłośnikach outdooru. Modele spełniają normy IP68, IP69K i MIL-STD-810H. Wspólnym elementem obu urządzeń jest akumulator o pojemności 20 000 mAh z szybkim ładowaniem 45 W, który pozwala działać przez kilka dni bez szukania ładowarki.







Smartfony wyposażono w 6,78-calowy ekran FHD+ z odświeżaniem 120 Hz, procesor MediaTek Dimensity 7025 z obsługą 5G, 12 GB RAM oraz 512 GB pamięci wewnętrznej. Do dyspozycji użytkownika oddano także aparat główny 108 Mpix, kamerę noktowizyjną 8 Mpix i aparat przedni 32 Mpix. Charakterystyczne dodatki to wyjątkowo jasna lampa kempingowa 1200 lumenów oraz 5-watowy głośnik o głośności do 130 dB. Dodatkowo, model Ultra został także wyposażony w moduł termowizyjny InfiRay. Sugerowana cena obu modeli z serii WP61 będzie wynosić odpowiednio 1749 i 2399 PLN.



Oukitel G6 i G7 – wytrzymałe smartfony w świetnej cenie

Oukitel G6 i G7 to propozycja dla osób, które potrzebują solidnego smartfona na co dzień i w podróży, ale bez konieczności wydawania dużych pieniędzy. Oba modele oferują akumulator o pojemności 10 600 mAh, który bez problemu wystarcza na kilka dni standardowego użytkowania. Każdy z nich korzysta też z 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej.



Oba modele działają też na układzie Unisoc T615. Do tego dochodzi aparat główny 64 Mpix oraz obudowa spełniająca normy IP68, IP69K i MIL-STD-810H. Każdy z nich jest dostępny w kilku różnych wersjach kolorystycznych. Zarówno G6 jak i G7 mają sugerowaną cenę 899 PLN i podobnie jak seria WP61 będą dostępne w sprzedaży w sieciach Eltrox, Funtech, Media Expert, RTV Euro AGD, Sferis i X-kom.

























źródło: Info Prasowe - Oukitel