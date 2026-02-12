Oukitel WP100 Titan - Tłusty telefon...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Pancerne smartfony zwykle kojarzą nam się z większymi rozmiarami i wagą. I choć dziś wiele modeli odeszło już daleko od tego schematu, to jednak nadal można spotkać kilka dużych okazów. Oukitel pokazuje, że te duże rozmiary niosą za sobą konkretne korzyści. 150-250 gramów – tyle potrafią dziś ważyć współczesne, klasyczne smartfony. Okazuje się jednak, że modele “wzmocnione”, takie jak Oukitel, bardziej wytrzymałe na różne warunki, nie odstają od nich za wiele. Mają za to znacznie większy akumulator, odporność oraz dodatkowe funkcje jak chociażby noktowizja. Jednak na polskim rynku znajdzie się też coś dla fanów dużych romiarów.







Więcej niż 10 pączków

Oukitel WP100 Titan zdecydowanie przyciąga wzrok – absolutny rekordzista wśród smartfonów marki ma wagę 876 gramów i grubość prawie 36 centymetrów. Te rozmiary skrywają ogromną baterię 33000 mAh, która jest w stanie wytrzymać nawet dwa tygodnie bez ładowania! Ale to nie wszystko, bo ten model wyposażono także w projektor i potężną lampę o mocy 1200 lumenów. Długa, kilkudniowa wyprawa w dzicz z wieczornym seansem filmowym pod namiotem to dla Oukitel WP100 Titan łatwizna.



Kolejna propozycja od producenta to model Oukitel WP56. Ważący nieco ponad pół kilo smartfon został wyposażony w 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB miejsca na dysku. Do tego akumulator o pojemności aż 16000 mAh oraz lampa o mocy aż 1000 lumenów. Całość zamknięta w wytrzymałej obudowie o grubości niecałych 25 milimetrów, która jest w stanie przetrwać chociażby kontakt z drobnym pyłem oraz zanurzenie w wodzie na głębokości półtorej metra przez pół godziny.



A może jednak klasyczne wymiary?

Oczywiście to przykłady tych najbardziej pokaźnych modeli. Ale Oukitel ma w swoim portfolio także modele, które niemalże nie odstają od zwykłych smartfonów. Na przykład WP62 czy WP55 Ultra (wersja z termowizją), mają popularny dziś wyświetlacz o przekątnej 6.6 cala, niecałe 1.6 centymetra grubości i ważą raptem około 360 gramów. Jednocześnie nadal oferują pokaźną baterię o pojemności 11 mAh, która zapewnia wielodniowe działanie bez konieczności ładowania.



W niewiele większym od klasycznego smartfona sprzęcie udało się też zachować wyjątkową odporność na poziomie standardów pyło- i wodoszczelności IP68 oraz IP69K, a także standardu militarnego MIL-STD-810H, dzięki czemu wraz z wytrzymałym szkłem Corning Gorilla Glass 5 smartfony te są w stanie przetrwać upadki na płaską powierzchnię z wysokości nawet 1.5 metra.



Każdy więc może znaleźć coś dla siebie, bez względu na to czy wolicie klasyczną grubość smartfonów, czy też kręcą Was duże rozmiary lub/i ich ekstra funkcje. Oukitel WP100 Titan kosztuje 2999 PLN. WP56 to koszt 1599 PLN, natomiast WP62 i WP55 Ultra to odpowiednio 1099 PLN (w wariancie 8GB RAM i 256 GB na dysku) oraz 2199 PLN.





































źródło: Info Prasowe - Oukitel