Debiut serii realme 16 Pro w Polsce

Marka realme wprowadziła dziś na polski rynek serię realme 16 Pro, co jeszcze bardziej umacnia jej pozycję lidera w segmencie premium mid‑range. Linia zna czele z modelem realme 16 Pro+ oraz wszechstronnym realme 16 Pro wyznacza nowy poziom w zakresie wydajności oraz wzornictwa i redefiniuje standardy fotografii portretowej. Modele z serii realme 16 Pro to mistrzowie portretów 200 MP, łączą flagowe możliwości fotograficzne z inteligentnym oprogramowaniem. Użytkownicy zyskują profesjonalne narzędzia umożliwiające precyzyjne uchwycenie każdego nastroju oraz najważniejszych chwil z życia, a realme 16 Pro+ wyróżnia się rozwiązaniami, które pozwalają kreatywnie wyrazić siebie.







realme 16 Pro+, to wyznacznik nowych standardów: wyposażony jest w jedyny w tym segmencie aparat 200 MP LumaColor oraz peryskopowy teleobiektyw z 3.5-krotnym zoomem optycznym. Aparat zyskał certyfikat TÜV Rheinland i pozwala na uzyskanie naturalnych odcieni skóry, zachwycającej głębi oraz klimatycznego oświetlenia, dzięki którym portrety naprawdę olśniewają. W połączeniu z zestawem soczewek portretowych FullFocal (1x /1.5x /2x /3.5x /4x) oraz algorytmem bokeh ProDepth urządzenie pozwala uzyskać rozmycie tła i zachować precyzję szczegółów – nawet pojedynczego włosa, trójwymiarową głębię oraz wyraźne detale przy zastosowaniu wszystkich ogniskowych. Zaprojektowany został z myślą o dokumentowaniu wydarzeń pełnych dynamicznego światła i tłumów, dlatego model 16 Pro+ doskonale radzi sobie zarówno z uchwyceniem ludzi na zdjęciach grupowych, jak i z wykonywaniem zachwycających portretów jednej osoby.



realme 16 Pro+ pozwala też na uzyskanie 7-krotnego zbliżenia makro, 10-krotnego ujęcia scenicznego oraz nawet 120-krotnego przybliżenia cyfrowego Super Zoom. Funkcje te uzupełnia wideo 4K FullFocal HDR (1x /2x /3,5x /7x) oraz algorytm MainTrack, który umożliwia wykonanie płynnego, profesjonalnego nagrania dzięki blokowaniu ostrości na poruszających się obiektach. Model realme 16 Pro wyposażony jest w ten sam aparat główny 200 MP LumaColor oraz zestaw soczewek portretowych Golden Portrait Lens Kit (1x /1,5x /2x /3,5x /4x) co wersja Pro+. Pozwala on uzyskać identyczną jakość precyzyjnego rozmycia tła oraz trójwymiarową głębię pola, a użytkownicy zyskują najwyższą jakość obrazowania w tej klasie.



Oba modele zyskały różnorodne zaawansowane funkcje i rozwiązania. Zastosowany po raz pierwszy w branży tryb Vibe Master Mode zapewnia 21 spersonalizowanych tonacji, w tym 5 unikalnych stylów portretowych, takich jak np. Nastrój, Vintage, Żywy, Świeży oraz Neonowy, i łączy to ze znaczącymi ulepszeniami funkcji AI Edit Genie. Użytkownicy mogą mu wydawać polecenia głosowe lub generować tekst, by edytować zdjęcia – zmiana stylu lub tła odbywa się jednym kliknięciem, z zachowaniem naturalnej spójności rysów twarzy. Funkcja ta pomoże także w łatwy sposób odtworzyć popularne trendy z mediów społecznościowych. Z kolei AI LightMe oraz AI StyleMe wprowadzają studyjne efekty świetlne i stylowe filtry bezpośrednio do interfejsu aparatu, dzięki czemu każde zdjęcie jest od razu gotowe do udostępnienia i idealnie odzwierciedla unikalny styl użytkownika.



W codziennym wykonywaniu fotografii użytkowników wspiera też sztuczna inteligencja. Mistrz kadrowania AI rozpoznaje scenerię i dobiera idealne ustawienia przybliżenia oraz kadru zupełnie jak profesjonalny fotograf. Kreator zdjęć AI edytuje fotografie po wydaniu komend głosowych lub tekstowych, a Błyskawiczny klip AI pozwala w kilka chwil tworzyć efektowne rolki gotowe do udostępnienia.



Wzronictwo autorstwa Naoto Fukasawy

Seria realme 16 Pro harmonijnie łączy w sobie nowoczesną technologię i wzornictwo inspirowane naturą, stworzone przez mistrza designu Naoto Fukasawę. Model 16 Pro+ pojawia się teraz w wersji z pierwszą w branży tylną obudową z biopolimeru pochodzenia organicznego – przyjaznego dla środowiska materiału certyfikowanego przez USDA, który wyróżnia się miękką, sprężystą teksturą. Smartfon jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: złotej oraz szarej.



Natomiast smartfon realme 16 Pro, dostępny jest w kolorach złotym, szarym i fioletowym. Wiodące w branży aksamitne, matowe wykończenie to gwarancja miękkiego i przyjemnego w dotyku materiału, a jednocześnie jest odporne na odbarwienia, a smukła, lekka obudowa sprawia, że jest wygodny w codziennym użytkowaniu. Spójna stylistyka obu modeli pozwala wszystkim użytkownikom cieszyć się wzornictwem na najwyższym poziomie.



Seria realme 16 Pro posiada certyfikat IP69 i spełnia najwyższe standardy branżowe w zakresie ochrony przed wodą i pyłem. Oba urządzenia wytrzymają w ekstremalnych warunkach, w tym w strumieniach wody pod wysokim ciśnieniem czy temperaturze do 80°C, a nawet umożliwią fotografowanie pod wodą. Model 16 Pro+ dzięki szkłu Corning Gorilla Glass zapewnia doskonałą ochronę przed upadkami i zarysowaniami, co gwarantuje, że smartfon długo posłuży użytkownikowi.



Wiodąca wydajność

Seria realme 16 Pro charakteryzuje się topową wydajnością pośród smartfonów z tego segmentu, gdyż łączy w sobie wysokiej klasy podzespoły z ulepszonym oprogramowaniem.



Model realme 16 Pro+, wyposażony został w procesor Snapdragon 7 Gen 4 i osiąga wynik 1.44 miliona punktów w teście AnTuTu, co przekłada się na płynną rozgrywkę grach w 120 FPS. Wspiera go pamięć Rocket LPDDR5X – niskofatygowy DRAM klasy premium o prędkości odczytu i zapisu do 8400 Mbps, co pozwala na wykonywanie wielu zadań jednocześnie, przyspiesza przetwarzanie zdjęć przez AI i stabilność gier. realme 16 Pro+ jest również wyposażony w 6.8-calowy wyświetlacz HyperGlow 4D Curve+ o rozdzielczości 1,5K i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Jego jasność szczytowa na poziomie 6500 nitów gwarantuje klarowność obrazu nawet w pełnym słońcu. Smartfon wyposażono w baterię o pojemności 7000 mAh oraz technologię szybkiego ładowania 80W SuperVOOC.



Model 16 Pro, napędzany jest przez procesor MediaTek Dimensity 7300-Max 5G. Wyposażono go w płaski ekran AMOLED 1,5K o przekątnej 6.78 cala i odświeżaniu 144 Hz. Bateria 6500 mAh umożliwia intensywne użytkowanie nawet przez dwa dni, a technologia szybkiego ładowania 45W pozwala na pełne naładowanie urządzenia w mniej więcej 90 minut. Inteligentny bypassing kieruje energię bezpośrednio do płyty głównej podczas korzystania z telefonu w trakcie ładowania, co ogranicza nagrzewanie i wydłuża żywotność baterii.



Ceny i dostępność

Od dziś nowe smartfony realme 16 Pro+ (12/512) w cenie 2499 PLN są dostępne w sieciach sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, a także na Allegro i realmeshop.pl oraz u operatorów sieci Play i T-Mobile.



Model realme 16 Pro+ (8/256) w cenie 2299 PLN, jest dostępny w sieciach sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Neonet, a także na Allegro i realmeshop.pl oraz u operatora sieci Plus.



Smartfony realme 16 Pro (8/512) w cenie 1999 PLN, można nabyć w sieciach sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, a także na Allegro i realmeshop.pl.



Natomiast model realme 16 Pro (8/256) za 1799 PLN, jest dostępny w sieciach sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, a także na Allegro, realmeshop.pl i u operatorów sieci Play oraz Plus.

























źródło: Info Prasowe - realmy