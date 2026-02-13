Zwiastun drugiego sezonu Battlefield 6

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Battlefield Studios uchyliło rąbka tajemnicy, prezentując zapowiedź nadchodzącej aktualizacji Sezonu 2 do Battlefield 6 oraz REDSEC w zupełnie nowym zwiastunie. Materiał pokazuje powrót kultowych elementów, takich jak śmigłowiec AH‑6 Little Bird, a także zupełnie nowe atrakcje, w tym mapę Contaminated oraz limitowane wydarzenie wykorzystujące psychoaktywny dym, który potęguje chaos i intensywność starć. Gracze mogą liczyć również na nowe bronie, mapy, gadżety i rozbudowane opcje personalizacji, które będą stopniowo wprowadzane we wszystkich trzech fazach sezonu. Całość uzupełni nowa przepustka bojowa oraz zawartość w sklepie.







Pierwsza faza Sezonu 2 Battlefield 6 i REDSEC startuje 17 lutego. Battlefield 6 oraz REDSEC są dostępne na platformach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC (Steam, EA App, Epic Games Store).







źródło: Info Prasowe - Electronic Arts