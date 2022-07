Płynna rozgrywka i pełna gama efektów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Patrząc na okres letni oraz nadchodzące miesiące nie możemy narzekać na brak premier mocnych tytułów o wciągającej fabule i świetnych efektach graficznych. Dobrą wiadomością jest również to, że owe gry mają lub będą miały wparcie dla technologii DLSS, która pozwoli cieszyć się płynną rozgrywką również właścicielom pecetów o niekoniecznie najmocniejszej konfiguracji. Na które gry warto zwrócić uwagę w kontekście wciągającej akcji uzupełnionej bogatymi efektami ray tracingu przy równoczesnej płynnej rozgrywce? Dla przypomnienia - NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) to technika renderingu oparta na SI, zwiększająca wydajność graficzną dzięki wsparciu dedykowanych procesorów SI rdzeni Tensor w układach GeForce RTX.







DLSS korzysta z potęgi sieci neuronowej z zakresu głębokiego uczenia, aby zwiększyć częstotliwość generowania klatek przy zachowaniu pięknych, ostrych obrazów w grach. Zaawansowane techniki czasowego sprzężenia zwrotnego pozwalają uzyskać wyraźne detale obrazu i jego zwiększoną stabilność pomiędzy kolejnymi klatkami.



DLSS pozwala wybrać spośród kilku trybów jakości obrazu – od „Quality” do „Ultra Performance” (w zależności od gry), które zarządzają rozdzielczością, wewnętrznie renderowaną w grze. Tryb „Performance” umożliwia włączenie nawet czterokrotnej superrozdzielczości SI (renderowanie w 1080p -> obraz wyjściowy 4K), natomiast nowy tryb „Ultra Performance” udostępnia nawet dziewięciokrotną superrozdzielczość SI (1440p -> 8K)



Murowany hit oraz fantasy osadzona w historycznych realiach

Lord of the Rings: Gollum zadebiutuje we wrześniu i zapowiada się niezwykle ciekawie. Oprócz wciągającej przygody klimat tworzy oprawa graficzna, której trudno nie ulec – refleksy świetlne, odblaski i cienie są tu wyjątkowo widoczne i wciągają w mroczny świat przygody Golluma. Jednak bez odpowiedniej karty graficznej efekty ray tracingu nie będą mogły być tak spektakularne.



Gra będzie wspierana przez DLSS, która korzysta z zaawansowanego renderowania opartego na SI, aby zapewnić jakość obrazu porównywalną do rozdzielczości natywnej, a czasami nawet wyższą, renderując tradycyjnie tylko ułamek liczby pikseli. Zupełnie inny klimat oferuje gra Steel Rising, zapowiedziany na 8 września 2022. Mamy tutaj płonący Paryż podczas rewolucji i bezwzględne starcia Aegis - arcydzieła automatów stworzonego przez Vaucansona, inżyniera w służbie Mechanicznego Króla. Miasto Światła pogrążyło się w ciemności, a mechaniczna bohaterka w niezwykły sposób wykorzystuje swoją energię, elastyczność i narzędzia, aby poruszać się po ulicach, dachach, dzielnicach czy zamkach Paryża by odkrywać ukryte sekrety.



A Plaque tale: Requiem, której premierę zapowiedziano na 18 października br, zabiera nas do średniowiecznej Europy, gdzie śledzimy losy rodzeństwa Amicii i Hugo w desperackiej walce o przetrwanie. To rozdzierającą serce podróż do brutalnego, zapierającego dech w piersiach świata.



Tak, jak w pierwszej części, kolejna osłona tego tytułu może się pochwalić wysokiej jakości oprawą graficzną dodającą klimatu, jednakże wymagającą mocnych podzespołów – szczególnie karty graficznej. Warto zastanowić się na zakupem chociażby Palit GeForce RTX 3070 GamingPro czy Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix GS - tym bardziej, że ceny na rynku pozwalają na w miarę bezbolesne zaopatrzenie się w wyżej wspomniane modele.



Klasyki w odświeżonej wersji

Innymi tytułami obfitującymi w sceny z efektami ray tracingu, które premierę miało bardzo niedawno są Loopmancer ( 13 lipca), Jurassic World Evolution 2 (RTX i DLSS update 8 lipca 2022), Hitman 3 (RTX i DLSS update 23 maj 2022) czy Ghost Wire Tokyo (25 marca 2022). Szczególnie ten ostatni tytuł zyskuje na wsparciu DLSS, gdzie dwukrotnie wyższa wydajność i oprawa graficzna na najwyższym poziomie nadaje nawiedzonemu Tokio innego wymiaru.



Wydaje się, że czas świetnych gier i płynnej rozgrywki w akceptowanym budżecie zbliża się wielkimi krokami, co ucieszy nie tylko zapalonych graczy, ale również fanów niedzielnej zabawy przed ekranem monitora.

























