Płyty główne MSI B550

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma MSI cały czas prowadzi prace rozwojowe nad platformą AMD AM4. Obecnie wprowadza na rynek nową serię płyty głównych z rodziny B550. Od chwili, gdy firma AMD zaprezentowała desktopowe procesory Ryzen zgodne z platformą AM4, firma MSI oferuje płyty główne AM4. W przypadku platformy B450, firma MSI jest bez wątpienia liderem na rynku, gdzie pochwalić się może swoimi kultowymi płytami głównymi z serii TOMAHAWK i MORTAR. W tym roku, wraz z premierą procesów AMD Ryzen trzeciej generacji i ukończeniem prac na technologią PCIe Gen 4, MSI oferuje kompletną linię płyt głównych B550 począwszy od serii MPG, poprzez MAG, na serii PRO skończywszy, które oferują zaawansowane technologie i wyjątkowe funkcje MSI przygotowane po to, aby zaspokoić potrzeby wszystkich kategorii graczy i użytkowników.







Wszystkie płyty główne z serii B550 charakteryzują się ulepszoną konstrukcją systemu chłodzenia, która poprawia odprowadzanie ciepła z systemu wyposażonego w trzeciej generacji procesory Ryzen. Dodatkowo usprawniające transport ciepła podkładki termiczne o współczynniku przewodzenia ciepła 7W/mK do radiatorów znajdujących się na tranzystorach mocy MOS oraz płytka drukowana z dwoma uncjami umieszczonej wielowarstwowo w strukturze laminatu PCB grubych warstw miedzi (tzw. wielowarstwowy obwód drukowany z grubymi warstwami folii miedzianej; ang. thickened copper) zapewnią wspólnie najlepszy efekt rozpraszania ciepła i niższą temperaturę pracy.



Wszystkie płyty główne z serii B550 obsługują taśmy podświetleniowe z adresowalnymi diodami RGB LED (na płycie znajduje się złącze zgodne ze standardem JRAINBOW), które pozwalają graczom i użytkownikom w łatwy sposób ozdobić system komputera milionami kolorów i różnymi efektami animacji LED.



Wszystkie płyty główne z serii B550 wyposażone w przednie złącze USB Type-C, co pozwala użytkownikom na wygodne podłączanie do komputera najnowszych urządzeń USB. Ponadto, przednie złącze USB Type-C jest kompatybilne nie tylko z obudowami MSI PC, ale również innymi markami obudów.



Przycisk Flash BIOS zapewnia najprostszy sposób na sflashowanie BIOS-u. Wystarczy tylko podłączony zasilacz, aby sflashować BIOS w kilku krokach – nie potrzeba do tego ani zainstalowanego procesora, ani pamięci, ani też zainstalowanej karty graficznej. Co więcej, zoptymalizowana przez MSI funkcja ClearCMOS pomaga szybko i bez problemu przywrócić ustawienia BIOS-u do wartości domyślnych.



Aby uzyskać najlepszą wydajność w grach i niezwykle wciągające wrażenia związane z kolorowym podświetleniem, pozwalającym m.in. na zaprezentowanie efektu błyskawic RGB, płyty główne z serii MPG oferują graczom szereg funkcji i technologii. Umożliwiają one zaprezentowanie własnego stylu, a także uzyskanie funkcjonalności, które przekształcają płytę główną w prawdziwą, godną uwagi podstawę komputera.



Model MPG B550 GAMING CARBON WIFI zainspirowany koncepcją sportowych supersamochów o niezwykłym wyglądzie. Agresywny, 12+2+1-fazowy system zasilania ze zdublowanym modułem regulatora VRM zapewnia perfekcyjną dokładność dostarczenia mocy, która jest niezbędna do zapewnienia wysokich osiągów. Ulepszony, zmodernizowany system chłodzenia z takimi rozwiązaniami, jak aluminiowa osłona z dodatkowo usprawniającymi transport ciepła podkładki termiczne o współczynniku przewodzenia ciepła 7W/mK, 6-warstwowa płytka drukowana z dwoma uncjami umieszczonej wielowarstwowo w strukturze laminatu płytki drukowanej grubymi warstwami miedzi oraz dwie specjalnie zaprojektowane osłony M.2 Shield Frozr, zapewnią wspólnie najlepszy efekt rozpraszania ciepła i niższą temperaturę pracy. Karty sieciowe zgodne ze przewodowym standardem 2.5G LAN i bezprzewodowym Wi-Fi 6 AX zapewniają z kolei lepsze, szybsze i bardziej stabilne połączenie z siecią. Inne zaimplementowane, zaawansowane technologie i rozwiązania, takie jak zainstalowane fabrycznie osłony złączy We/Wy, przednie złącze Type-C oraz przycisk Flash BIOS, zwiększają wydajność, wygodę użytkowania i zapewniają lepsze wrażenia podczas gry.



Będące symbolem wytrzymałości i solidności, płyty główne serii MAG zapewniają rygorystycznie przestrzeganą, wysoką jakość wykonania oraz najlepszą żywotność i stabilności pracy. Firma MSI oferuje następujące modele płyt z serii MAG, MAG B550 TOMAHAWK, MAG B550M MORTAR WIFI/MAG B550M MORTAR i MAG B550M BAZOOKA, która to zadowoli początkujących graczy.



Wojskowy, klasyczny styl podkreśla mocną, stabilną konstrukcję. MAG B550 TOMAHAWK oferuje podstawowe parametry techniczne i funkcje, które niezbędne są dla mainstreamowych produktów. Dwie karty sieciowe, 2.5G LAN i Gigabit LAN, zapewniają zarówno szybki dostęp do Internetu, jak i Internetu. Wydłużona i ulepszona konstrukcja radiatora Extended Heatsink, dwa złącza M.2 zgodne z systemem M.2 Shield Frozr oraz płytka drukowana z dwoma uncjami umieszczonej wielowarstwowo w strukturze laminatu grubymi warstwami miedzi, zwiększają sprawność odprowadzania ciepła. Inne funkcje i rozwiązania, takie jak przycisk Flash BIOS, fabrycznie zainstalowane osłony złączy We/Wy oraz przedni port Type-C, zapewniają graczom zacznie większą wygodę.



Seria MORTAR to kultowe płyty główne w formacie Micro-ATX przeznaczone dla graczy. Wygląd płyty MAG B550M MORTAR WIFI bazuje na srebrnej koncepcji kolorystycznej, a MAG B550M MORTAR charakteryzuje się czystą, wojskową zielenią i 8+2+1-fazowym systemem zasilania Duet Rail. Oba urządzenia wyposażono w radiatory Extended Heatsink, płytkę drukowaną z dwoma uncjami umieszczonej wielowarstwowo w strukturze laminatu grubymi warstwami miedzi i systemem M.2 Shield Frozr, dzięki czemu w znaczący sposób usprawniono odprowadzanie ciepła. MAG B550M MORTAR WIFI wyposażona jest w najnowszy, bezprzewodowy moduł sieciowy Wi-Fi 6 AX, który pozwala na transmisję danych z szybkością do 2400 Mbit/s.



Seria PRO zapewnia użytkownikom inteligentnie środowisko pracy. Model B550-A PRO zgodny jest z najnowszym standardem Lightning Gen 4, zarówno w wypadku gniazda PCIe jak i złącza M.2. Plytę wyposażony w cyfrowy, 10+2+1-fazowy moduł regulatora PWM z systemem zasilania Duet Rail Power System, który zapewnia stabilne dostarczanie mocy. Radiator Extended Heatsink, system M.2 Shield Frozr oraz płytka drukowana z dwoma uncjami umieszczonej wielowarstwowo w strukturze laminatu grubymi warstwami miedzi pozwalają uzyskać znacznie lepszy efektów rozpraszania ciepła.





































Źródło: Info Prasowe / MSI