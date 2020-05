Płyty główne z chipsetem AMD B550 zbliżone cenowo do B450?

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nadchodzący chipset AMD B550 ma przynieść ulgę producentom komputerów do gier, którzy chcą tworzyć atrakcyjne cenowo komputery oparte na procesorach Ryzen trzeciej generacji i kartami graficznymi PCI-Express generacji 4.0. Modele z chipsetem X550 są bardzo drogie, więc zagadką jest również cena chipów serii B. Ale jest światełko w tunelu nadziei, bo do sieci wyciekły ceny australijskiego detalisty ICIT.net.au, u którego płyty ASUS ROG Strix B550-F Gaming, TUF B550-Plus Gaming i Prime B550M-A, mają kosztować po 262.90 australijskich dolarów. Jeśli ta cena potwierdzi się, płyty oparte na układzie B550 byłaby zbliżona do cen płyt B450 w momencie ich premiery.









Źródło: TechPowerUP