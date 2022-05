PALIT - GPU dla twórców kreatywnych...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Odkąd architekci, lata temu, przeszli na rozwiązania cyfrowe w swojej pracy znacznie zwiększyły się możliwości dotyczące wizualizacji wykonywanych projektów i wraz z rozwojem technik obrazowania cyfrowego wciąż się one zwiększają. Obecnie dobre „wizki” to podstawa pracy z klientem, aby mógł on zobaczyć planowany efekt finalny jeszcze na etapie prac projektowych. I tutaj z pomocą przychodzą komputery wyposażone w wydajne karty graficzne, które akcelerują kluczowe aplikacje wykorzystywane do przedstawiania graficznego projektów architektonicznych.





Źródło: Klinika IN4

