PATRIOT prezentuje Supersonic Rage Pro USB 3.2 Gen. 1

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

PATRIOT dysków SSD, urządzeń peryferyjnych do gier i nośników pamięci flash, wprowadza na rynek nowy produkt z serii Supersonic RAGE, czyli Supersonic Rage PRO USB 3.2 Gen. 1. Nośnik obsługuje tryb UASP, dzięki czemu zapewnia najszybsze prędkości odczytu i zapisu danych. Jest wyposażony we wskaźnik aktywności LED i posiada wysokiej jakości obudowę pokrytą aluminium, zapewniającą dodatkową ochronę i lepsze chłodzenie. Pendrive z serii RAGE PRO jest dostępny w wersjach 128 GB, 256 GB i 512 GB. Działa bez sterowników na systemach Windows 10/8/7/Vista/XP/2000, Linux, AndroidOS, ChromeOS i Mac Mac OSX i nowsze. Supersonic Rage Pro USB 3.2 Gen.1 to najlepsze rozwiązanie dla konsumentów, którzy wymagają ogromnego, wieloplatformowego przechowywania danych o wysokiej niezawodności.







Seria Supersonic RAGE PRO obsługuje tryb UASP (USB Attached SCSI Protocol), który umożliwia szybszy odczyt/zapis z mobilnych urządzeń pamięci masowej. W porównaniu z tradycyjnym USB 3.0 BOT zwiększy ogólną wydajność dzięki nawet 70% szybszemu odczytowi i 40% szybszemu zapisowi. Supersonic RAGE PRO zapewnia prędkość odczytu 420 MB/s i do 8 000 losowych operacji IOPS 4K. Rage Pro jest również zoptymalizowany jako dysk rozruchowy dla systemu operacyjnego Windows i innych OS, a losowa prędkość odczytu i zapisu 4K zapewniają doskonałą niezawodność i krótszy czas uruchamiania. Rage Pro może być też alternatywnym rozwiązaniem, gdy użytkownicy potrzebują niezależnego dysku ratunkowego do laptopów i komputerów stacjonarnych. Wskaźniki LED pozwalają wizualnie potwierdzić, kiedy dane są przetwarzane, a Pendrive działa na zasadzie plug-and-play.



Supersonic RAGE PRO USB 3.2 Gen.1 jest objęty 5-letnią gwarancją producenta.





Cechy:

- Zgodność z USB 3.2 Gen.1 (kompatybilność wsteczna z USB 2.0)

- Odczyt do 420 MB/s

- Do 8000 losowych operacji IOPS 4K

- Obudowa z powłoką aluminiową zapewnia lepsze właściwości termiczne i wytrzymałość

- Tryb UASP zapewnia najszybszy odczyt i zapis

- Wskaźnik LED

- Plug and play, bez sterowników

- Kompatybilny z Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Linux 2.4 i nowsze, Mac OS10/OSX























Źródło: Info Prasowe / Patriot