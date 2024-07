PETRONAS i ICEOTOPE - zarządzanie ciepłem w centrach danych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

PETRONAS Lubricants International rozpoczął współpracę z Iceotope, światowym liderem w dziedzinie precyzyjnych rozwiązań chłodzenia cieczą. Wspólnie pracują nad innowacjami w zakresie zarządzania temperaturą dla centrów danych, brzegowych obiektów obliczeniowych i operacji blockchain. Ich celem jest zwiększenie wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla i zużycia wody. Partnerstwo to będzie napędzać badania i rozwój w zakresie dostarczania nowych technologii chłodzenia cieczą, dostosowanych do potrzeb wciąż rozwijającej się globalnej infrastruktury cyfrowej.







W ramach partnerstwa z Iceotope, PETRONAS Lubricants International wprowadza PETRONAS Iona Tera, płyn chłodzący zaprojektowany specjalnie dla centrów danych, które wymagają utrzymania optymalnych temperatur. Powstał on po prawie dwóch latach badań w zakresie zarządzania temperaturą oraz szeroko zakrojonego procesu weryfikacji, obejmującego ocenę różnych składów chemicznych płynów i materiałów w warunkach laboratoryjnych.



PETRONAS Iona Tera został początkowo opracowany dla pojazdów elektrycznych (EV), koncentrując się na krytycznych obszarach - silniku, skrzyni biegów, akumulatorze i łożyskach. Kontrola termiczna cieczy jest niezbędna dla zwiększenia wydajności i zmniejszenia zużycia energii przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności systemu w pojazdach elektrycznych. Oprócz swojej podstawowej funkcji, Iona Tera służy również jako płyn chłodzący dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych i materiałów zmiennofazowych.











źródło: Info Prasowe - PETRONAS