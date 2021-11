Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najnowszy produkt renomowanej marki Phiaton to nie tylko pierwsze słuchawki True Wireless wykonane z aluminium, ale także świetny całościowo produkt oferujący doskonałe brzmienie i znakomity, przełomowy wręcz design, idealnie pasujący do zastosowań biznesowych. Potwierdzeniem tego jest fakt, iż słuchawki te wygrały prestiżową nagrodę Red Dot Gold Award 2021. PHIATON ODDICT Twig to znakomite brzmienie i przemyślany wygląd. A dzięki aplikacji ODDICT możemy je spersonalizować pod własne preferencje i uzyskać dostęp do wielu przemyślanych i praktycznych funkcji.







Producent opracował specjalnie dla tego modelu nowe przetworniki dynamiczne. Posiadają one membrany z karbonu o średnicy 12mm oraz silne neodymowe układy magnetyczne. Jednocześnie dzięki sztywnej i przemyślanej konstrukcji obudowy przetworniki te pracują w optymalnych warunkach. A to z kolei zapewnia dynamiczne, nasycone brzmienie z bardzo dobrą stereofonią oraz dynamicznym i wielobarwnym basem. Jednocześnie charakter soniczny tych słuchawek jest tak dostrojony, że sprawdzą się one w praktycznie każdej muzyce.



Oczywistym jest, że w przypadku nowoczesnych słuchawek bezprzewodowych wraz ze znakomitym brzmieniem powinien iść w parze także design. I marka Phiaton doskonale to rozumie. Jednocześnie też model ODDICT Twig to słuchawki, które wyznaczają zupełnie nowe drogi i standardy, jeżeli chodzi o wzornictwo i zastosowane materiały. Najwyższej jakości, wypolerowane aluminium zostało użyte nie tylko w samych słuchawkach, ale także do konstrukcji etui, które nie tylko jest spójne wzorniczo ze słuchawkami, ale także przemyślane w każdym calu. Zawiera ono jednocześnie pojemny akumulator, który zapewnia wiele godzin słuchania i wspiera funkcję szybkiego ładowania.



Nowe słuchawki marki Phiaton to nie tylko doskonały wygląd i perfekcyjne wykonanie. To także funkcjonalność, która jest przyjazna dla użytkownika, dając mu wiele nowych możliwości. Producent specjalnie dla tych słuchawek stworzył aplikację sterującą ODDICT, dzięki której możemy spersonalizować brzmienie naszych słuchawek korzystając z wygodnego korektora graficznego. Aplikacja pozwala także sterować funkcją automatycznego odtwarzania, aktualizować oprogramowanie, informuje też o stanie baterii oraz posiada funkcję odnajdywania słuchawek.



Phiaton ODDICT Twig łączy swoje niezwykłe wzornictwo, wygodę na co dzień z możliwością zastosowania w trudniejszych warunkach dzięki odporności na pot i lekką mżawkę zgodnie ze standardem IPX4. Z tych słuchawek możemy korzystać bez ograniczeń, mogąc zabrać je dosłownie wszędzie. To też takie słuchawki, które nie tylko będą nam idealnie pasowały do garnituru, ale także doskonale odnajdą się w bieganiu, czy na rowerze. Innymi słowy jest to produkt kompletny, który nie tylko doskonale wygląda, lecz także zapewni nam doskonałe brzmienie w każdej sytuacji.



Słuchawki Phiaton ODDICT Twig dostępne są w wybranych sklepach oraz do odsłuchu w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store, a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 599 PLN.





































Źródło: Info Prasowe / MIP