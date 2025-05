PNY wprowadza karty pamięci microSD PRO Elite High Endurance

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma PNY ogłosiła dziś wprowadzenie na rynek kart pamięci microSD PRO Elite High Endurance, zaprojektowanych do wymagających zastosowań nagraniowych w systemach monitoringu, kamerach samochodowych, kamerach nasobnych i innych urządzeniach do rejestrowania wideo. Te karty microSD zapewniają ciągłe możliwości nagrywania oraz długotrwałą wydajność w ekstremalnych warunkach, idealne dla użytkowników oczekujących niezawodności, szybkości i bezpieczeństwa. Dostępne do zakupu już teraz na stronach pny.com oraz amazon.com, a wkrótce także u innych sprzedawców.







Stworzone z myślą o ciągłym nagrywaniu wideo

Dostępne w pojemnościach od 64 GB do 512 GB, karty PRO Elite High Endurance są zoptymalizowane do ciągłego nagrywania wideo – obsługują do 137600 godzin (ponad 15 lat nagrywania i nadpisywania) materiału w jakości Full HD. Dzięki zastosowaniu technologii wysokiej wytrzymałości, są bardziej odporne na zużycie wynikające z częstego zapisu danych, co zapewnia bezpieczeństwo i dostępność kluczowego materiału wideo.



Obsługa wideo w jakości Full HD i 4K

Nowe karty microSD PRO Elite High Endurance posiadają klasyfikację Class 10, U3, V30 oraz osiągają prędkości odczytu do 100 MB/s i zapisu do 90 MB/s. Użytkownicy mogą liczyć na płynne, ciągłe nagrywanie wideo w krystalicznie czystej jakości Full HD lub 4K, a także szybki transfer danych do łatwego tworzenia kopii zapasowych.



Testowane pod kątem niezawodnej trwałości

Karty microSD PRO Elite High Endurance zostały przetestowane w rzeczywistych warunkach – są odporne na działanie temperatury, wody, magnesów oraz wstrząsów, co sprawia, że doskonale sprawdzają się w systemach monitoringu zewnętrznego.



Szeroka kompatybilność

Choć najlepiej sprawdzają się w aplikacjach związanych z ciągłym nagrywaniem wideo, takich jak kamery bezpieczeństwa czy wideorejestratory, nowe karty microSD PRO Elite High Endurance są kompatybilne z niemal każdym urządzeniem obsługującym karty microSD.



Dostępność produktu

Karty pamięci PRO Elite High Endurance firmy PNY będą wkrótce dostępne.





Specyfikacja produktu:

- Pojemności: 64 GB – 512 GB

- Format: microSDXC

- Interfejs: UHS-I

- Klasa prędkości: Class 10, U3

- Klasa prędkości wideo: V30

- Wydajność aplikacji: A2

- Odczyt: do 100 MB/s

- Zapis: do 90 MB/s

- Czas nagrywania ciągłego wideo:

- 64 GB – do 17 200 godzin

- 128 GB – do 34 400 godzin

- 256 GB – do 68 800 godzin

- 512 GB – do 137 600 godzin

- Kompatybilność: urządzenia wyposażone w microSD, takie jak systemy monitoringu, kamery nadzoru, kamery nasobne i samochodowe





















źródło: Info Prasowe - PNY