Philips Evnia 25M2N5200U zmienia zasady gry

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Philips zaprezentował nowy model gamingowy, który powstał z myślą o entuzjastach sceny e-sportowej. Philips Evnia 25M2N5200U wyróżnia się wysokim odświeżaniem ekranu wynoszącym do 390 Hz (OC), panelem Fast IPS, a także czasem reakcji matrycy o wartości zaledwie 0.3 ms (Smart MBR). Philips Evnia 25M2N3200U wyposażono w 25-calową matrycę Fast IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 px (FHD), której odświeżanie ekranu wynosi natywnie 360 Hz. W trybie Overclock można je zwiększyć do 390 Hz, co może mieć realne przełożenie na wynik podczas rozgrywek na najwyższym poziomie. Wysokie odświeżanie w tym modelu połączono z niskim czasem reakcji matrycy, które wynosi 1 ms (GtG). Tryb Smart MBR pozwala jednak obniżyć tę wartość do zaledwie 0.3 ms. Takie połączenie zapewnia przewagę nad przeciwnikami – nie tylko podczas rozgrywek e-sportowych, ale również w trakcie gier rankingowych rozgrywanych przez najlepszych graczy.







Technologie wspomagające graczy

Poza wyróżniającymi się parametrami technicznymi, najnowszy przedstawiciel rodziny monitorów Philips Evnia oferuje szereg rozwiązań, które mogą okazać się niezastąpione dla graczy. Dzięki implementacji technologii Flicker-Free oraz LowBlue Mode, redukowane jest zmęczenie oczu podczas dłuższych sesji przed ekranem. Nie jest to jednak jedyny atut tego sprzętu. Zaimplementowana w OSD monitora funkcja SmartImage oferuje dedykowane tryby wyświetlania dla poszczególnych rodzajów gier, jak chociażby wyścigowych, FPS (First Person Shooter) czy RTS (Real-Time Strategy). Kolejnym atutem monitora jest funkcja Stark ShadowBoost, w której poprawiono saturację kolorów. Wybór jednego z 3 dostępnych poziomów pozwala osiągnąć najlepszy balans pomiędzy światłem i cieniem.



Tryb SmartContrast automatycznie dostosowuje kolory i podświetlenie w celu zapewnienia najlepszego kontrastu na ekranie. Szczególnie użyteczna może jednak okazać się dla graczy funkcja Smart Crosshair, która włącza celownik umiejscowiony na środku ekranu. Zależnie od wyświetlanego obrazu, celownik dostosowuje swoją barwę, dzięki czemu nie będzie zlewał się z otoczeniem. Należy też wspomnieć o w pełni regulowanej podstawie, która pozwala na indywidualne dostosowanie położenia monitora przez gracza. Opcja dostosowania pochylenia, obrotu oraz wysokości sprawia, że każdy użytkownik będzie w stanie znaleźć najlepsze dla siebie ustawienie.



Cena oraz dostępność

Monitor Philips Evnia 25M2N5200U będzie dostępny w sprzedaży od maja, w sugerowanej cenie producenta 1622 PLN.





























źródło: Info Prasowe - PHILIPS