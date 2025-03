PNY zapowiada karty NVIDIA RTX PRO 6000

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma PNY ogłosiła dziś dodanie nowych kart graficznych NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition, RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, RTX PRO 5000 Blackwell, RTX PRO 4500 Blackwell i RTX PRO 4000 Blackwell do swojej oferty procesorów graficznych NVIDIA RTX PRO, kierowanych dla profesjonalistów i stacji roboczych. Desktopowe układy GPU NVIDIA RTX PRO, zbudowane w oparciu o architekturę NVIDIA Blackwell, zostały zaprojektowane z myślą o profesjonalistach i dostosowane do bardzo dynamicznie zmieniających się środowisk pracy. Zapewniają one wyjątkową wydajność dla procesów roboczych opartych na sztucznej inteligencji w zakresie tworzenia, projektowania i inżynierii komputerowej.







Układy graficzne NVIDIA RTX PRO do komputerów stacjonarnych oparte na architekturze NVIDIA Blackwell, stworzone z myślą o profesjonalistach i przyszłości pracy, zapewniają wyjątkową wydajność w kreatywnych, projektowych i inżynieryjnych procesach wspomaganych silnie przez sztuczną inteligencję. Wyposażone w najnowszej generacji rdzenie Tensor, rdzenie RT i do 96 GB niezwykle szybkiej pamięci GDDR7, umożliwiają osiągnięcie przełomowych wyników w pracy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, ray tracingu i technologii grafiki neuronowej.



Karta NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition, to najmocniejszy układ GPU dla stacji roboczych, który na nowo definiuje wydajność dla profesjonalnych użytkowników. Dzięki niezwykłej mocy sztucznej inteligencji poradzi sobie z najbardziej zaawansowanymi modelami AI i wymagającymi kreatywnymi przepływami pracy. Zbudowany w oparciu o architekturę NVIDIA Blackwell i wyposażony w 96 GB ultraszybkiej pamięci GDDR7, procesor graficzny do stacji roboczych zapewnia użytkownikom niesamowitą wydajność.



RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition

● Pamięć wideo: 96GB GDDR7 ze wsparciem ECC (512-bit)

● Chłodzenie: podwójny wentylator (z flow through)

● Intefrejs: PCI Express 5.0

● Złącza: (x4) DisplayPort

● Pobór mocy: 600 W





Karta NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, to najlepszy procesor graficzny do stacji roboczych, przeznaczony do obciążeń wymagających wielu procesorów graficznych. Dzięki 96 GB pamięci GDDR7, karta ta umożliwia obsługę ogromnych zbiorów danych, prowadzenie złożonych symulacji i uruchamianie aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję z wyjątkową wydajnością i dokładnością. Idealny do zastosowań o krytycznym znaczeniu, zapewnia skalowalność, niezawodność i innowacyjność w nauce o danych, przetwarzaniu AI i wizualizacji.



RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition

● Pamięć: 96GB GDDR7 ze wsparciem ECC (512-bit)

● Chłodzenie: z wentylatorem turbinowym

● Intefrejs: PCI Express 5.0

● Złącza: (x4) DisplayPort

● Pobór mocy: 300 W.





Zwiększ wydajność procesów twórczych dzięki karcie NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell. Dzięki najnowszym rdzeniom RT, rdzeniom Tensor, rdzeniom CUDA i 48 GB pamięci graficznej, RTX PRO 5000 zapewnia potężną wydajność komputera stacjonarnego, zapewniając profesjonalistom najlepsze narzędzia do wdrażania innowacji.



RTX PRO 5000 Blackwell

● Pamięć: 48GB GDDR7 ze wsparciem ECC (384-bit)

● Chłodzenie: z wentylatorem turbinowym

● Interfejs: PCI Express 5.0

● Złącza: (x4) DisplayPort

● Pobór mocy: 300 W.





Procesor graficzny NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell, zapewnia wyższy poziom renderowania AI i neuronowego dzięki najnowszej generacji rdzeniom Tensor, RT i CUDA oraz 32 GB pamięci GDDR7, usprawniając przepływy pracy w profesjonalnych dziedzinach kreatywnych, technicznych i naukowych.



RTX PRO 4500 Blackwell

● Pamięć: 32GB GDDR7 ze wsparciem ECC (256-bit)

● Chłodzenie: z wentylatorem turbinowym

● Interfejs: PCI Express 5.0

● Złącza: (4) DisplayPort

● Pobór mocy: 200 W.











źródło: Info Prasowe - PNY