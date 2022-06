POCO F4 i POCO X4 GT już na rynku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowy smartfon POCO F4 oferuje wszystkie zalety flagowca przy niezwykle wydajnym zużyciu energii. Napędza go procesor Snapdragon 870 w wersji z najwyższym taktowaniem zegara. Z kolei nowy POCO X4 GT to niedrogi, wydajny „wyścigowiec”, zoptymalizowany pod kątem efektywnego i płynnego działania we wszystkich grach i aplikacjach do rozrywki. POCO X4 GT jest wyposażony w chipset MediaTek Dimensity 8100, który zapewnia użytkownikom najlepszą w swojej klasie wydajność energetyczną, przy zachowaniu wysokiej wydajności. POCO F4 jest wyposażony we flagowy chipset Snapdragon 870. Ma procesor zbudowany w procesie 7 nm i obsługujący łączność 5G. Urządzenie ma rdzeń Prime Core o najwyższej częstotliwości taktowania – 3.2 GHz.







Moc obliczeniowa POCO F4 skraca czas ładowania aplikacji, poprawia obsługę gier o wysokiej jakości grafiki oraz zapewnia płynne przewijanie stron internetowych. Wysoka wydajność jest utrzymywana dzięki super dużej komorze parowej o powierzchni 3 112 mm² i technologii LiquidCool 2.0. Pamięć LPDDR5 RAM i dysk UFS 3.1 umożliwiają szybszy dostęp do danych, dzięki czemu POCO F4 doskonale sprawdza się podczas wielozadaniowej pracy z wymagającymi aplikacjami.



POCO F4 to jak dotąd najsmuklejszy model tej serii. Urządzenie może pochwalić się 6.67-calowym ekranem E4 AMOLED i ultracienkim wyświetlaczem DotDisplay o grubości 2.76 mm, jednym z najmniejszych w branży. Ekran ma częstotliwość odświeżania 120 Hz i częstotliwość próbkowania dotyku 360 Hz. Dzięki jasności ekranu wynoszącej do 1300 nitów, POCO F4 sprawia, że każdy obraz będzie wyświetlany z idealnymi szczegółami i kontrastem. Podwójne głośniki, zgodne z Dolby Atmos, mają dynamiczny i krystalicznie czysty dźwięk.



Potrójny zestaw tylnych aparatów w POCO F4 został wyposażony w optyczną stabilizację obrazu (OIS, w głównym aparacie o rozdzielczości 64 MP). Zapewnia to wyraźne i ostre zdjęcia nawet przy słabym oświetleniu. Głównemu aparatowi o rozdzielczości 64 MP towarzyszy ultraszerokokątna kamera 8 MP i aparat makro 2 MP. Aparat w POCO F4 ma mnóstwo zabawnych i wygodnych funkcji, takich jak Panoramiczny tryb Selfie, tryb nocny, AI Skyscaping 4.0 i AI Erase 2.0. Rejestruje wideo w rozdzielczości 4K.



POCO F4 jest wyposażony w baterię o pojemności 4500 mAh oraz funkcję szybkiego ładowania 67W, dzięki czemu naładowanie baterii do 100% zajmuje tylko 38 minut. W pełni naładowana bateria zapewnia wytrzymałość do 10 godzin gry lub 21 godzin odtwarzania wideo albo 119 godzin odtwarzania muzyki. W urządzeniu zastosowano technologię Middle Middle Tab (MMT) – metodę szybkiego ładowania, która polega na rozdzieleniu prądu elektrycznego na dwa kierunki w celu zwiększenia szybkości i stabilności ładowania.





POCO X4 GT: maniak prędkości

POCO X4 GT ma chipset MediaTek Dimensity 8100 i zaawansowany procesor TSMC (technologia produkcji 5 nm), dzięki czemu zapewnia użytkownikom wysoką wydajność przy niskim zużyciu energii i minimalnym nagrzewaniu. POCO X4 GT ma pamięć LPDDR5 RAM i dysk UFS 3.1, dzięki czemu jest jednym z najszybszych urządzeń POCO pod względem pamięci RAM i pamięci masowej. Wyjątkowo sprawnie obsługuje gry z wysoką częstotliwością odświeżania obrazu. System chłodzenia LiquidCool Technology 2.0 może utrzymywać układy w niskiej temperaturze i zachować płynną pracę.



Po raz pierwszy w urządzeniu POCO X4 GT zastosowano wyświetlacz LCD o proporcjach 20.5:9. Dzięki temu urządzenie wygodnie leży w dłoni. W celu zapewnienia najlepszego ekranu LCD na rynku, urządzenie wyposażono w pierwszy na rynku wyświetlacz LCD True Display firmy POCO. Poziom temperatury barwowej wyświetlacza jest zależny od warunków oświetlenia zewnętrznego, co pozwala na komfortowe oglądanie. POCO X4 GT umożliwia sprzętową redukcję szkodliwego niebieskiego światła nawet o 30%. POCO X4 GT wyświetla miliard kolorów i obsługuje szeroką gamę kolorów DCI-P3, zapewniając ostrzejsze kontrasty i bogatsze szczegóły.



POCO X4 GT szybko i bezpiecznie ładuje swoją baterię o wysokiej gęstości i pojemności 5080 mAh za pomocą turboładowania 67 W: 100% pojemności baterii w zaledwie 46 minut[5]. Po 6-minutowym ładowaniu mamy 25%, a po 30-minutowym do 85%. Technologia Middle Middle Tab (MMT) umożliwia granie przez ponad 90 minut po zaledwie 10 minutach ładowania.



POCO X4 GT ma trzy tylne aparaty i głośniki stereo Dolby Atmos. Nagrywa wideo 4K z wygodnymi i atrakcyjnymi funkcjami, które pomagają użytkownikom wykorzystać ich twórczy potencjał. Główny aparat 64 MP, ultraszerokokątny 8 MP i makro 2 MP pozwalają uchwycić każdy szczegół, zarówno z bliska, jak i z daleka. Jeśli chodzi o wysokiej jakości selfie, przedni aparat o rozdzielczości 16 MP jest pod ręką. Dzięki 19 preinstalowanym szablonom vlogów oraz funkcji szkiców, użytkownicy będą mogli filmować i edytować wysokiej jakości materiały.



POCO dodaje jeszcze jedną usługę posprzedażową do POCO F4 i POCO X4 GT – jednorazową, bezpłatną naprawę ekranu w ciągu pierwszych 6 miesięcy od zakupu.





Dostępność, konfiguracje, ceny i promocje

Premiera światowa obu smartfonów odbędzie się 23 czerwca 2022.



POCO F4

Promocja w przedsprzedaży w okresie 23 czerwca (od godz. 15:00) – 30 czerwca (do godz. 23:59)*:

- cena obniżona o 200 PLN,

- sześć miesięcy bezpłatnej wymiany ekranu.



Ceny w okresie promocyjnym:

• 6 GB RAM +128 GB ROM – 1999 PLN (cena regularna 2199 PLN),

• 8 GB RAM + 256 GB ROM – 2199 PLN (cena regularna 2399 PLN).



POCO X4 GT

Promocja w przedsprzedaży w okresie 23 czerwca (od godz. 15:00) – 30 czerwca (do godz. 23:59)*:

- cena obniżona o 200 PLN,

- sześć miesięcy bezpłatnej wymiany ekranu.

• 8 GB RAM +128 GB ROM​ – 1699 PLN (cena regularna: 1899 PLN),

• 8 GB RAM + 256 GB ROM – 1899 PLN (cena regularna: 2099 PLN).



* Przedsprzedaż POCO F4 i POCO X4 GT obowiązuje tylko w punktach Xiaomi Store, na mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl, a w przypadku pozostałych partnerów i dystrybutorów tylko przy zakupie online.

Dostępność urządzeń w poszczególnych punktach sprzedaży może się różnić.

Promocja może zakończyć się szybciej w przypadku wyczerpania zapasów.



















Źródło: Info Prasowe / POCO