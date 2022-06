Razer Ornata V3 - klawiatura mechaniczno-membranowa

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił dziś kolejną nowość w swojej ofercie – Ornata V3, nową klawiaturę gamingową klasy podstawowej o niskim profilu, wyposażoną w przełączniki mechaniczno-membranowe Razer. Dzięki nowej, mniejszej obudowie i smukłej konstrukcji nasadek klawiszy, Ornata V3 stanowi idealną odpowiedź na potrzeby współczesnych graczy, poszukujących pełnowymiarowej klawiatury gamingowej z dodatkowymi funkcjami w przystępnej cenie. Dzięki zastosowaniu bardziej kompaktowej, nowoczesnej konstrukcji, klawiatura Ornata V3 została wyposażona w przełączniki mechaniczno-membranowe Razer, które łączą w sobie najlepsze cechy technologii mechanicznej i membranowej. Przełączniki zostały wykończone miękkim pokryciem, co przekłada się na wysoki komfort rozgrywki oraz sprawia, że każde przyciśnięcie klawisza jest nie tylko przyjemne, ale i precyzyjne.







Nakładki klawiszy – wykonanych z tworzywa ABS – zostały pokryte powłoką UV, co zwiększa ich odporność na blaknięcie i zarysowania, a to z kolei oznacza wyjątkowo wysoką trwałość. W klawiaturze zastosowano także technologię Razer Chroma RGB oferującą 10 stref oświetlenia, podświetlane klawisze do obsługi multimediów oraz ergonomiczną magnetyczną, miękką w dotyku podpórkę pod nadgarstki, co nie jest rozwiązaniem zbyt często spotykanym w tym przedziale cenowym.



Kolejną zaprezentowaną nowością w ofercie Razer jest Ornata V3 X – niskoprofilowa klawiatura o równie kompaktowych rozmiarach, wyposażona w wytrzymałe, pokryte powłoką UV nakładki na klawisze wykonane z tworzywa ABS, charakteryzująca się konstrukcję odporną na zalanie. Klawiatura Ornata V3 X oferuje użytkownikowi ciche przełączniki membranowe, technologię Razer Chroma RGB z 1-strefowym oświetleniem, a także odłączaną podpórkę pod nadgarstki, która zapewnia komfort podczas dłuższej rozgrywki.



Ornata V3: sugerowana cena detaliczna producenta (MSRP): 99.99 EURO

Ornata V3 X: sugerowana cena detaliczna producenta (MSRP): 49.99 EURO

































Źródło: Info Prasowe / Razer