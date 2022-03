POCO X4 Pro 5G debiutuje na targach MWC 2022

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

POCO ogłasza globalną premierę POCO X4 Pro 5G i POCO M4 Pro. Premiera miała miejsce podczas targów MWC (Mobile World Congress) Barcelona 2022, jednego z najważniejszych wydarzeń w branży. Jest to pierwszy oficjalny pokaz firmy na targach MWC pod marką POCO. Model POCO X4 Pro 5G ma wszystkie zalety flagowca, ale w cenie osiągalnej dla młodych entuzjastów technologii. Oni potrzebują urządzenia, które poradzi sobie z codziennym cyfrowym życiem. Dzięki najnowocześniejszym komponentom, , takim jak wyświetlacz AMOLED 120 Hz, aparat 108 MP, procesor Snapdragon 695 5G i bardzo szybkie ładowanie 67 W, POCO X4 Pro 5G rodzi sobie świetnie w codziennym, użytkowaniu w grach i fotografii.







Dla tych, którzy szukają rozrywki w podróży, idealnym wyborem będzie POCO M4 Pro, który ma wyświetlacz AMOLED 90 Hz z podwójnymi głośnikami, aparat główny 64 MP o wysokiej rozdzielczości, napędzany przez wydajny procesor MediaTek Helio G96 i szybkie ładowanie 33 W Pro.



POCO X4 Pro 5G: z flagowcem na co dzień

Duży, 6.67-calowy ekran AMOLED DotDisplay w POCO X4 Pro 5G nie tylko przyciąga wzrok, ale także działa z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Po raz pierwszy marka POCO zastosowała w serii X ekran AMOLED. To, w połączeniu z częstotliwością próbkowania dotyku 360 Hz, oznacza, że smartfon błyskawicznie reaguje na każdy ruch. Każde przewinięcie, przesunięcie lub przeciągnięcie na ekranie odbywa się bez opóźnień. Dzięki szerokiej gamie kolorów DCI-P3 każdy kolor jest wierny i żywy. Wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 FHD+ automatycznie dostosowuje swoją jasność do otoczenia. Ponadto, dzięki certyfikatowi SGS Eye Care, ekran POCO X4 Pro 5G jest bardziej przyjazny dla oczu podczas długich sesji gier.



Główny aparat w POCO X4 Pro 5G ma sensor 108 MP. Jego fizyczne rozmiary to 1/1.52 cala, co czyni go jednym z największych dostępnych na świecie sensorów o najwyższej rozdzielczości. Po raz pierwszy zastosowano go w urządzeniu marki POCO. W połączeniu z technologią 9-w-1 „binning sensor” przechwytuje więcej światła, co poprawia jakość obrazu i pozwala wydobyć z każdego ujęcia to, co najlepsze.



Z tyłu urządzenia znajduje się ultraszerokokątny obiektyw 8 MP oraz obiektyw makro 2 MP, natomiast z przodu umieszczono sensor 16 MP. Niezależnie od tego, czy polujesz na najlepsze zdjęcia na szczycie ośnieżonych gór, w centrum miasta, czy masz ochotę na spontaniczne selfie, POCO X4 Pro 5G precyzyjnie i wyraźnie uchwyci każdą scenę. Jest wyposażony w szereg funkcji, takich jak opcja panoramicznego selfie, dzięki której każdy zmieści się w kadrze. Aparat oferuje również tryby zwolnionego tempa, podwójnego wideo, poklatkowego wideo, super makro, filtrów filmowych i kalejdoskopu, które tchną życie i odrobinę emocji w każde nagranie.



Procesor Snapdragon 695 5G jest zbudowany w technologii 6 nm. Pracują w nim dwa wydajne rdzenie Arm Cortex-A78, które mogą działać z częstotliwością do 2.2 GHz. Oprócz 8 GB pamięci RAM, POCO X4 Pro 5G ma dodatkowe 3 GB wyodrębnione z pamięci dyskowej 256 GB, dzięki technologii Dynamic RAM Expansion.



Dzięki baterii o pojemności 5000 mAh użytkownicy mogą przewijać strony, przeglądać strony i grać przez cały dzień i noc, odtwarzając filmy przez ponad 15 godzin, czytając przez 25 godzin i słuchając muzyki przez około 190 godzin. Gdy w urządzeniu w końcu zabraknie energii, użytkownicy mogą błyskawicznie wrócić do działania. Dzięki dołączonej ładowarce o mocy 67 W, POCO X4 Pro 5G może naładować się do 70% w ciągu zaledwie 22 minut – przerwa na kawę i można działać dalej – a pełne naładowanie trwa zaledwie 40-45 minut.



POCO X4 Pro 5G ma podwójne głośniki zapewniające głośny i czysty dźwięk stereo oraz silnik liniowy w osi Z, zapewniający silniejsze wibracje oraz wyraźniejsze i dokładniejsze informacje zwrotne podczas gry. Smartfon obsługuje również zupełnie nowy interfejs MIUI 13, z nowymi funkcjami i ulepszeniami wydajności, aby zoptymalizować wrażenia użytkownika.



POCO M4 Pro: rozrywka za rozsądną cenę

POCO M4 Pro to urządzenie rozrywkowe, które ma bezkonkurencyjny stosunek ceny do jakości i wydajności. Jego 6.43-calowy ekran po raz pierwszy w serii POCO M wykorzystuje technologię AMOLED DotDisplay, ma częstotliwość odświeżania 90 Hz i częstotliwość próbkowania dotyku 180 Hz. Szeroka gama DCI-P3 ożywia każdy kolor, a jasność wyświetlacza wynosi do 1000 nitów. Wyświetlacz może automatycznie dostosowywać jasność do otoczenia, ma certyfikat SGS „Eye Care Display” i „Seamless Display”, co jest przydatne podczas długich sesji grania lub oglądania filmów. Tryb czytania 3.0 umożliwia użytkownikom przełączenie na cieplejszą temperaturę barwową, aby zmniejszyć zmęczenie oczu, zwłaszcza w nocy. Użytkownicy mogą także dodać teksturę papieru do tła tekstu, aby uzyskać bardziej autentyczne wrażenia. Wszystko to działa w rozdzielczości 2400 x 1800 FHD+.



Potrójny zestaw aparatów z 64 MP aparatem głównym robi ostre, wyraźne i szczegółowe zdjęcia i jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w serii M. Ultraszerokokątny aparat 8 MP, który dzięki szerszemu kątowi 118° pozwala uchwycić większe chwile. Obiektyw makro o rozdzielczości 2 MP pozwala z bliska uchwycić spektakularne ujęcia mikroświata, który rzadko mamy okazję oglądać w szczegółach. Potrójny zestaw aparatów jest również wyposażony w funkcje, które pozwalają użytkownikom uchwycić każdy moment dnia w najdrobniejszych szczegółach, w tym wideo w zwolnionym tempie, wideo poklatkowe i tryb nocny. Oczywiście autoportrety wychodzą świetnie dzięki przedniemu aparatowi 16 MP.



POCO M4 Pro waży zaledwie 179.5 g i ma 8.09 mm grubości, co czyni go najlżejszym smartfonem marki POCO. Lżejsza obudowa nie oznacza jednak rezygnacji z wszechstronności. Jest wyposażony w ogromną baterię o pojemności 5000 mAh, która może wystarczyć na ponad dwa dni pracy5. Poza tym, dzięki szybkiemu ładowaniu 33 W POCO M4 Pro ładuje się do pełna w zaledwie godzinę6. POCO M4 Pro ładowany tylko przez 10 minut daje aż dwie godziny odtwarzania wideo.



POCO M4 Pro wykorzystuje układ MediaTek Helio G96, wysokowydajny chipset, który poradzi sobie ze każdym zadaniem. Procesor 2.05 GHz i procesor graficzny ARM Mali-G57 MC2 dają POCO M4 Pro całą moc, której potrzebuje, by zapewnić użytkownikom rozrywkę na najwyższym poziomie. Technologia LiquidCool 1.0 Plus została zaprojektowana tak, aby utrzymać umiarkowaną temperaturę, niezależnie od tego, jak długo i jak często POCO M4 Pro jest używany.



Jeśli 8 GB pamięci RAM to za mało, technologia Dynamic RAM Expansion umożliwia wykorzystanie dodatkowych 3 GB z pamięci ROM o pojemności 256 GB. Pamięć masową można rozszerzyć za pomocą karty pamięci do 1 TB, co oznacza, że można w niej przechowywać do 500 filmów, 250 000 piosenek i 500 000 zdjęć. POCO M4 Pro jest wyposażony w dwa głośniki, które zapewniają wciągający dźwięk, silnik liniowy w osi Z, który dba o wrażenia haptyczne, oraz nowy system MIUI 13, który zapewnia stabilną pracę.



YouTube Premium!

Usługa subskrypcji YouTube Premium będzie preinstalowana zarówno w POCO X4 Pro 5G, jak i POCO M4 Pro – to po raz pierwszy w historii marki POCO. Co więcej, nabywcy mogą korzystać z YouTube Premium nawet przez dwa miesiące bezpłatnie. Oznacza to oglądanie treści bez reklam, w trybie offline oraz nieprzerwany dostęp do materiałów wideo i muzycznych na całej platformie Youtube.



POCO X4 Pro 5G będzie dostępny w trzech kolorach: czarnym (Laser Black), niebieskim (Laser Blue) i żółtym (POCO Yellow). Będzie również dostępny w dwóch wariantach: 6GB+128GB oraz 8GB+256GB.

• 6GB + 128GB – sugerowana cena detaliczna: 299 €

• 8GB + 256GB – sugerowana cena detaliczna: 349 €



POCO M4 Pro będzie również dostępny w trzech kolorach: czarnym (Power Black), niebeskim (Cool Blue) i żółtym (POCO Yellow). Będzie również dostępny w dwóch wariantach: 6GB+128GB oraz 8GB+256GB.

• 6GB + 128GB – sugerowana cena detaliczna: 219 €

• 8GB + 256GB –: sugerowana cena detaliczna: 269 €



Ceny i dostępność różnią się w zależności od rynków i kanałów sprzedaży.































