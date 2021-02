PSG Esports ogłasza współpracę z Philips Monitors

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Philips zostaje dostawcą monitorów konsolowych dla drużyny FIFA 21 PSG Esports. Zespół będzie używał najwyżej pozycjonowanych modeli z serii Momentum, więc drużyna ma zagwarantowane mistrzowskie doświadczenia wizualne. Położone niedaleko paryskiej siedziby klubu studio PSG Esports, które niedługo zostanie otwarte, również będzie wyposażone w najnowsze produkty Philips Monitors. Dzięki nim treningi staną się jeszcze bardziej efektywne. Philips Momentum to linia produktowa zaprojektowana z myślą o graczach konsolowych i wyposażona we wszelkie potrzebne im rozwiązania techniczne. Odpowiada ona na oczekiwania, jakie wobec zespołu mają jego fani – wysokiej jakości we wszystkich aspektach gry.









Źródło: Info Prasowe / Philips