Palit - GeForce RTX 4090 z modularnym chłodzeniem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Palit, we współpracy z niemieckim startupem Lynk+, przedstawiła innowacyjny projekt karty graficznej GeForce RTX 4090 z modularnym systemem chłodzenia typu AIO. Nowatorski system chłodzenia cieczą pozwala na łatwe podłączenie rurek chłodzących, co daje użytkownikowi możliwość personalizacji i rozbudowy układu chłodzenia, obejmującego również procesor. Chłodzenie opiera się na aluminiowym bloku wodnym z komorą parową, który jest w stanie skutecznie obniżyć temperaturę karty graficznej, nawet przy dużym obciążeniu wynoszącym około 500 W, utrzymując ją w granicach 60°C. Wynikiem jest prototypowa wersja GeForce RTX 4090 z chłodzeniem wodnym typu AIO. Zastosowany system jest otwarty i pozwala na indywidualne dostosowanie.







Palit zaprezentował dwa prototypy nowego układu. Jeden z nich był wyposażony w 7-calowy ekran, który wyświetlał dane dotyczące wydajności i temperatury w czasie rzeczywistym. Takie rozwiązanie nie tylko poprawia efektywność chłodzenia, ale także pozwala użytkownikom na bieżąco monitorować stan urządzenia. Nowy projekt Palit i Lynk+ wyróżnia się na rynku dzięki możliwości adaptacji i połączenia z innymi systemami chłodzenia, co czyni go atrakcyjną opcją dla entuzjastów komputerowych poszukujących zaawansowanych rozwiązań.













źródło: Info Prasowe - PALIT