Palit - ceny kart spadają...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Nie jest tajemnicą, że najważniejszym elementem komputera mając na uwadze gry jest karta graficzna. Przez dłuższy czas popyt na GPU wielokrotnie przewyższał podaż, a do tego nałożył się jeszcze problem z dostępnością komponentów spowodowany pandemią. Wszystko to ostatecznie przełożyło się na wyraźnie wyższe ceny kart graficznych oraz do pewnego stopnia również i innych podzespołów komputerowych. Wszystko jednak powoli wraca do normy i obecnie ceny są już dość blisko tych ustalonych pierwotnie przez producentów. Na rynku kart graficznych mamy obecnie spory wybór modeli zarówno opartych o GPU NVIDII oraz AMD. W zależności od tego w jaki segment wydajnościowy celujemy mamy minimum kilka opcji.







Entuzjaści z pewnością spoglądają obecnie na karty oparte na układzie RTX 3080 (Ti jest nadal zdecydowanie zbyt drogi) lub RX 6800 XT, które zapewniają bardzo dobre osiągi w najnowszych grach, nawet w rozdzielczości 4K. Ceny w ich przypadku zaczynają się od około 4400 PLN (Palit GeForce RTX 3080 GamingPro 10 GB) – 4500 PLN (XFX Radeon RX 6800 XT Speedster 16 GB).



Dla nieco mniej wymagających graczy, w kartach obecnej generacji wybór sprowadza się do konstrukcji opartych na RTX 3070 lub RX 6800, choć ta druga jest zdecydowanie droższa (3200 zł vs 3900 zł) i tylko nieco wydajniejsza od konkurenta. Złotym środkiem obecnie wydają się karty oparte na układach RTX 3060 Ti oraz RX 6700 XT, które zapewniają płynną rozgrywkę w rozdzielczości FHD przy wysokim lub najwyższym poziomie detali, we wszystkich współczesnych grach. Mają one również zdecydowanie rozsądniejszą cenę – od około 2300 PLN, a w promocjach bywają i poniżej magicznej granicy 2000 PLN.



Modele oparte na układach RX 6600 XT oraz RTX 3060 nadal mają niewspółmiernie wysoką cenę do oferowanej wydajności dlatego też radzimy póki co - ich unikać. Ich ceny zaczynają się od około 2000 zł i oferują wyraźnie niższą wydajność niż karty z wyższego segmentu.













Źródło: Info Prasowe / Palit