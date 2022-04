Palit Thunder Master w efektach świetlnych gier

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Palit Thunder Master to bardzo proste w obsłudze narzędzie, które daje użytkownikowi możliwość monitorowania i modyfikowania parametrów pracy karty graficznej GeForce RTX. Tym razem przedstawiamy nową funkcję, która może być wartościowa dla wielu graczy lubujących się w efektach świetlnych - opcję wyboru odpowiedniego efektu podświetlenia karty z 10 możliwych trybów. Jeśli użytkownik pragnie w pełni customizować swoją rozgrywkę i podkreślić swoją indywidualność, może z pełną swobodą skorzystać z możliwości tej darmowej i bardzo intuicyjnej w obsłudze aplikacji. Kontrolować można niemal każdy parametr swojej karty graficznej – od ustawień panelu, temperatury, stanu podkręcania, przez prędkości wentylatorów po oświetlenie, szczególnie atrakcyjne w przypadku wersji kart „Lśniący Anioł” (The Dazzling Angel), które zyskało aż 10 nowych trybów.







Kluczowe cechy nowej wersji ThunderMaster:

• Przyjazny interfejs: mniej wyskakujących okienek. Niemal wszystkim można zarządzać na jednej zakładce.

• Spersonalizowane ustawienia: Możesz zapisać do 6 profili. Każdy możesz oznaczyć innym obrazkiem i tak skonfigurować, aby pokazywał inne informacje.

• Konfigurowalny panel informacyjny, możliwość zmiany rozmiaru ekranu i ikony profilowej

• Wybierz swój własny obrazek i dane jakie chcesz wyświetlać w głównym panelu klikając na kwadratach. Jest 15 dostępnych typów danych. Możesz wybrać 8 z nich.

• Dostępnych jest pięć rozmiarów ekranu. Wybierz rozmiar pasujący do Twojego monitora i ciesz się najlepszymi wrażeniami.

• Możesz nawet umieścić swoje własne zdjęcie na panelu.

• Możesz w pełni kontrolować swoją kartę w trakcie podkręcania – jednak podatność na podkręcanie jest inna dla każdego egzemplarza GPU. Sugerujemy modyfikowanie wartości małymi krokami.

• Aplikacja umożliwia też ustalenie schematu pracy wentylatorów: automatyczna, stała oraz własna.

Wybierz odpowiadający Ci najbardziej tryb podświetlenia, by podkreślić swój indywidualny styl. Zapisz informacje dotyczące sterowania diodami RGB na karcie. Wybierz efekt, który chcesz wyświetlić i kliknij „Ustawienia domyślne”, aby był widoczny przy każdym uruchomieniu komputera.



Aplikacja jest bezpłatna i można ją pobrać ze strony: eu.palit.com/palit/thundermaster.





























Źródło: Info Prasowe / Palit