TEAMGROUP T-FORCE SIREN GD360E All-in-One ARGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TEAMGROUP, to coraz bardziej ceniony na naszym rynku producent modułów pamięci RAM (sam ich używam), ale już w zeszłym roku powiększył ofertę swoich produktów o zestawy "wodnego" chłodzenia AIO. Dziś dołącza do nich nowy model T-FORCE SIREN GD360E All-in-One ARGB, reprezentujący klasę 360-milimetrowych chłodnic uzbrojonych w trzy wentylatory 120mm PWM (Pulse Width Modulation) z podświetleniem ARGB, współpracującym z systemami ASUS Aura Sync, ASROCK-Polychrome Sync, BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ, GIGABYTE RGB Fusion 2.0 czy MSI Mystic Light Sync. Prócz radiatora o dużej gęstości ożebrowania i pompy, z regulowaną prędkością do 4000 obr./min, dostaniemy pełną kompatybilność z gniazdami procesorów, w tym najnowszymi Intel LGA 1700 oraz AMD AM5. Za wersję czarną zapłacimy 129.99 USD, natomiast śnieżno-biała wersja, będzie nas kosztować 139.99 USD.

























Źródło: Info Prasowe / TEAMGROUP