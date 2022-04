noblechairs The Fallout Nuka-Cola Edition

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka noblechairs, to taki "Mercedes" wśród producentów foteli dla graczy, a przynajmniej na taką się kreuje. W jej portfolio prócz modeli standardowych, znalazły się również serie limitowane oraz specjalne, dedykowane miłośnikom konkretnych tytułów gier. Dzięki umowie ze studiem Bethesda Softworks, mogliśmy się już cieszyć seriami dla tytułów DOOM, The Elder Scrolls Online oraz Fallout. Najnowszy model też dedykowany jest zwolennikom post apokaliptycznego siedzenia w krypcie, które teraz może okazać się wygodniejsze za sprawą fotela The Fallout Nuka-Cola Edition. Charakterystyczny, biało-czerwony kolor skórzanej tapicerki, podłokietniki 4D, duża możliwość regulacji wysokości i odchylenia siedziska oraz dodatkowe poduszki z pianki zapamiętującej kształt, mają nas skłonić do wydania 399.95 Funtów / 509.90 USD / 459.90 Euro.































Źródło: TechPowerUP