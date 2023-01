Palit i Gainward - nowa seria kart GeForce RTX 4070 Ti

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Unikatowy design, świetna wydajność, autorski układ chłodzenia oraz własne technologie synchronizacji podświetlenia karty z innymi komponentami czy customizacji własnej karty to tylko niektóre wyróżniki nowych modeli serii GeForce RTX 4070 Ti od marek Palit i Gainward. Jakie to modele, co konkretnie oferują i w jakich cenach oraz dodatkowe zdjęcia można znaleźć poniżej i w załączonych dokumentach. Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Midnight Kaleidoscope ozdobiony kryształami Gwiezdnej Czerni (które można dodatkowo podświetlić ARGB) nie tylko świetnie wygląda, ale też oferuje wyjątkowy wydajność. Dzięki technologii One Two Sync nie trzeba korzystać z dodatkowego oprogramowania, oświetlenie karty może być zsynchronizowane z innymi urządzeniami ARGB za pomocą jednego kabla.







Za niezwykłą wydajność termiczną odpowiada układ chłodzący karty Palit GeForce RTX 4070 Ti oparty na całkowicie nowych wentylatorach Gale Hunter Fan. Finy radiatora wykorzystują z kolei rozwiązanie Y Formula Fins polegające na takim ich wyprofilowaniu, które powiększa powierzchnię kontaktu z opływającym je powietrzem i zapewnia niezakłócony przepływ strumienia powietrza przez radiator. Dostępne wersje: GeForce RTX 4070 Ti GameRock Premium; GeForce RTX 4070 Ti GameRock OC ; GeForce RTX 4070 Ti GameRock.



GeForce RTX™ 4070 Ti GamingPro - odmienny ze swoim industrialnym designem jest doskonałą alternatywą dla użytkowników, którzy preferują klasyczny wygląd karty. Równie wydajny jak GameRock, model GamingPro jest także wyposażony w wentylatory Gale Hunter Fan i finy wykorzystujące rozwiązanie Y Formula Fins dla usprawnienia aerodynamiki. Metalowy backplate z odpowiednią ilością wycięć zapewnia optymalną wentylacją oraz usztywnia konstrukcję karty. Dostępne wersje: GeForce RTX 4070 Ti GamingPro OC; GeForce RTX 4070 Ti GamingPro.





Gainward prezentuje serie GeForce RTX 4070 Ti Phantom i Phoenix

GeForce RTX 4070 Ti Phantom –- wyposażony jest w przebudowany układ chłodzenia wykorzystujący całkowicie nowy wentylator Cyclone Fan. GeForce RTX 4070 Ti Phantom korzysta także z technologii Diffuser Fins i Ultra-Dense Protection Plate dla zapewnienia niezrównanej wydajności termicznej i zabezpieczenia karty. Opatrzony czarnymi kryształami i solidną obudową z podświetlanym logo na boku czyni serię Phantom mocną propozycją dla tych, którzy cenią nienachalne piękno i moc. Dostępne wersje: GeForce RTX 4070 Ti Phantom GS; GeForce RTX 4070 Ti Phantom.



Seria GeForce RTX 40 Phoenix jest doskonałą alternatywą dla czarnej karty z serii Phantom. Pokrywa z wzorami geometrycznymi i stylowymi, metalicznymi paskami dodaje karcie pazura. Dzięki nowej technologii Auto Sync karty Phoenix mogą synchronizować swoje podświetlenie z innymi urządzeniami zgodnymi z ARGB. Wystarczy podłączyć jeden kabel, nie potrzeba żadnego oprogramowania. Zastosowanie Ultra-Dense Protection Plate i Metal Backplate z odpowiednimi wycięciami sprawia, że GeForce RTX 4070 Ti Phoenix może zaoferować użytkownikom dodatkową efektywność chłodzenia i udoskonaloną stabilność. Dostępne wersje: GeForce RTX 4070 Ti Phoenix GS; GeForce RTX 4070 Ti Phoenix



Ceny:

Palit RTX 4070 Ti GamingPro: 4399 PLN (MSRP SKU)

Palit RTX 4070 Ti GamingPro OC: 4499 PLN

GWD RTX 4070 Ti Phoenix: 4399 PLN (MSRP SKU)

















Źródło: Info Prasowe / Palit